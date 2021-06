Aktuelni vicešampion sveta, reprezentacija Hrvatske, pravi planove kako da na Evropskom prvenstvu priredi još jedno veliko iznenađenje. Selektor Zlatko Dalić polako zateže redove u Velikoj Gorici, kompletirao je tim pošto su se sa turnira za mlade vratili Luka Ivanušec, Joško Gvardiol i Domagoj Bradarić. Očekuje ih i prvi pripremni meč, od 18 časova protiv Jermenije.

Reklo bi se da je to rival po meri za Vatrene. Čvrsta ekipa, koja nikada u svojoj istoriji nije igrala bolji fudbal nego ove godine. Selektor je španski stručnjak Hoakin Kaparos, koji čini čuda sa Jermenima. Osvojio je maksimalnih devet bodova na početku kvalifikacija za Mundijal, a od devet utakmica do sada na klupi ove reprezentacije dođiveo je samo jedan poraz. Na debiju protiv Makedonije. Uz to Kaparos ima dva remija i šest pobeda.

Jermene će na terenu da predvodi sjajni Henrik Mhitarjan, koji je sezonu u Romi završio sa 13 golova i 11 asistencija. Pred Hrvatima je prvenstveno zadatak kako njega da zaustave.

Prema najavama tamošnjih medija, Dalić će izvesti najjači sastav koji ima na raspolaganju. Dvoumi se samo oko toga da li da šansu na krilu dobiju Brekalo ili Rebić, odnosno da li da napad predvode Petković ili Kramarić. Izostaće Dejan Lovren, koji nije potpuno spreman posle povrede, kao i mladi reprezentativci koji su se tek sada priključli A timu.

Hrvatska i Jermenija se do sada nisu sastajali. Podsetimo, Vatreni će na Evropskom prvenstvu da igraju u grupi sa Engleskom, Škotskom i Češkom.

Očekivana postava Hrvatske (4-2-3-1): Livaković - Vrsaljko, Vida, Ćaleta-Car, Barišić - Brozović, Modrić - Brekalo, Vlašić, Perišić - Petković.

