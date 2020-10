Nije navikla reprezentacija kakva je Hrvatska da u dve utakmice primi osam golova kao što je to bilo u porazima Kockastih od Portugalaca (4:1) i Francuza (4:2). Zato je tamošnja javnost očekivala reakciju na gostovanju Švajcarskoj u Sent Galenu u okviru prijateljskog obračuna i do reakcije je došlo. Mešoviti tim Zlatka Dalića slavio je posle preokreta sa 1:2 (1:1).

Nije ni ovaj meč krenuo bajno po Hrvate, jer je Mario Gavranović u 31. minutu na asistenciju Džake doveo Švajcarce u prednost, ali je najvažniji detalj utakmice bio gol Josipa Brekala u smiraj prvog poluvremena, tačnije u 42. minutu. Iskoristio je asistenciju Bradarića i na vrlo lep način, praktično iz voleja zatresao mrežu tako što je pogodio prvi ugao.

I kada je delovalo da utakmica klizi ka tome da se završi bez pobednika rezutatom 1:1, sevnula je jedna karakteristična akcija za reprezentaciju Hrvatske. Budimir je asistirao sa leve strane, na pravom mestu bio je Mario Pašalić i na taj način je Hrvatska stigla u prednost, a na kraju se ispostavilo i do pobede.

Imala je i Švajcarska dve dobre prilike posle drugog gola Hrvata.

Prvo je u 71. minutu Vargas probao sa leve strane, ali je to Livaković odbranio. Deset minuta kasnije, Itan je možda imao i najbolju šansu da poravna na 2:2, ali je to bio nekontrolisan šut iskosa. Možda je imao i boljih rešenja iz ne toliko loše prilike.

Iako Hrvati ovom pobedom nisu dobili neke bodove, značiće im sigurno na povratku samopouzdanja. Jednostavno nisu oni navikli da im neko redovno daje po četiri gola, kao što je bio slučaj sa Portugalcima i Francuzima. Švajcarska doduše i nije takav nivo.

Iako je ovo bilo daleko od prvog sastava Hrvata, sušitnski bez pola tima uspeli su da pobede i vrate osmeh na lice posle nedavnih teških poraza.

Pred kraj utakmice u igru su ušli i Luka Modrić i Ivan Perišić, a najvažnije za Dalića je da je izbegao bilo kakve povrede nosioca tima u ovom "eksperimentu".

Hrvatska je ovako prvi put u istoriji uspela da pobedi Švajcarsku i tako je lepo najavila sudare u Ligi nacija protiv Švedske i Francuske.

PRIJATELJSKE UTAKMICE

Sreda

Zambija - Malavi 1:0 (1:0)

Kipar - Češka 1:2 (1:2)

Danska - Farska Ostrva 4:0 (4:0)

Estonija - Litvanija 1:3 (0:2)

Malta - Gibraltar 2:0 (1:0)

Crna Gora - Letonija 1:1(0:1)

Luksemburg - Lihtenštajn 1:2

Austrija - Grčka 2:1 (0:0)

Nemačka - Turska 3:3 (1:0)

Italija - Moldavija 6:0 (5:0)

Holandija - Meksiko 0:1 (0:0)

Poljska - Finska 5:1 (3:0)

Portugal - Španija 0:0

Slovenija - San Marino 4:0 (3:0)

Švajcarska - Hrvatska 1:2 (1:1)

Francuska - Ukrajina 7:1

Četvrtak

18.15: (2,45) Rusija (3,10) Švedska (3,10)

20.45: (1,33) Belgija (5,30) Obala Slonovače (8,00)

21.00: (1,33) Engleska (5,20) Vels (9,00)

