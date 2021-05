Odluka o prvaku je pala, ostalo je da se podele karte za Evropu, ali i one manje lepe za niži rang. Dinamo je overio titulu na Rujevici. Razneo je Rijeku (5:1) i otklonio sve dileme. Osijek će u kvalifikacije za Ligu konferencije i to gotovo sigurno sa druge pozicije. Gorica je blizu da obezbedi treće mesto, a to bi i definitivno mogla da učini sutra protiv Hajduka na Poljudu, dok je i dalje nepoznanica da li će četvrta pozicija u prvenstvu voditi u evropske kvalifikacije odlučiće Dinamo i Istra u finalu Kupa Hrvatske.

Ne bi bilo ništa čudno da se Istra grčevito ne bori za opstanak. Mogao bi tim sa Aldo Drosine da dođe u situaciju da osvoji prvi veliki trofej, dobije prohodnost na međunarodnu scenu i završi u drugoj ligi. Situacija koja se ne viđa često, kao ni da se vicešampion bori za opstanak. Lokomotiva je prošle sezone bila najprijatnije iznenađenje u Hrvatskoj, ali ni izbliza nije uspela da ponovi sjajna izdanja posle rasprodaje. Ipak, od dolaska Samira Toplaka u klub, tim iz Kranjčevićeve je počeo da se diže i danas bi na Aldo Drosini mogao da pogura Istru ka drugoj ligi i definitivno izbegne poslednje mesto.

17.00: (2.15) Istra (3.25) Lokomotiva (3.25)

Blizu opstanka je Lokomotiva, a sve zbog izvanrednih rezultata u poslednjih mesec dana protiv direktnih konkurenata za opstanak, ali i onih sa sredine tabele. Nadigra li sastav Samira Toplaka i Istru u Puli, zaokružiće na najbolji mogući način krug sa timovima iz donjeg doma. Varaždin, Šibenik i Slaven su se iz Kranjčevićeve vratili pognute glave, a upravo će ti trijumfi po svemu sudeći zadržati Lokomotivi glavu iznad vode.

Pokupe li plavo-beli tri boda na Aldo Drosini, izbeći će neugodnu situaciju, u kojoj bi jurili bodove protiv Osijeka i Hajduka u poslednja dva kola. Posle dobrih rezultata pucaju u Lokomotivi od samopouzdanja.

"Lako je regenerisati se nakon ovakvih pobeda. Ne razmišljamo da bi moglo biti umora, igrači jedva čekaju utakmicu. Svesni smo kakav smo posao napravili u poslednje tri nedelje, došli smo u situaciju da dva kola pre kraja možemo teoretski potvrditi ostanak u ligi. Da nam je to neko ponudio pre dve nedelje, rekli bismo mu da nije normalan, no mi nismo normalni", kaže Samir Toplak.

Katastrofalni rezultati će najverovatnije koštati istru prvoligaškog statusa. Samo dva osvojena boda iz prethodnih osam utakmica pogurali su Danijela Jurića i njegove izabranika ka drugoj ligi, koju su u dva navrata osvajali.

„Izuzetno bitna utakmica za nas, rekao bih najbitnija nakon reprezentativne pauze. Voda je došla do grla, još uvek je sve na nama. Treba da budemo svesni toga i da napravimo sve da budemo što bolji protiv Lokomotive“, poručio je Danijel Jumić.

19.05: (1.28) Osijek (5.00) Šibenik (10.0)

Osijek neće završiti sezonu onako kako se nadao, ali u taboru belo-plavih svi mogu biti ponosni na uspon kluba i postignute rezultate. Od dolaska Nenada Bjelice vinuo se Osijek visoko, prešišao je Rijeku i Hajduk i najavio da bi u nadolazećim sezonama mogao da bude ozbiljan takmac Dinamu iz Zagreba. Uskoro će Osječani dobiti novi dom, gradnja Pampasa privodi se kraju, nikle su sve četiri tribine, pa će tim iz Slavonije moći da se pohvali najmodernijim stadionom u Hrvatskoj. Četiri uzastopne utakmice beztrijumfa ostavile su Osijek bez titule, a sada kada više nema opterećenja, Osječani žele da se vrate na pobedničku stazu. U Gradski vrt stiže Šibenik, koji je obezbedio opstanak, pa će meč u Gradskom vrtu biti prava prilika da se i jedni i drugi razmašu.

