Hrvatski stručnjak kod Erakovića: Navijači Dinama ostaju bez prve želje za novog trenera

Ovo praktično znači da Zvonimir Boban i Dinamo ostaju bez jedne od ozbiljnih opcija ukoliko odluče da rasikinu ugovor sa Marijom Kovačevićem, o čemu se otvoreno priča i piše već neko vreme u komšiluku.

Štaviše, u nekoliko anketa Nenad Bjelica dobio je najviše glasova, kao čovek koga bi navijači Modrih najradije ponovo videli na Maksimiru. Ali očigledno da od toga neće biti ništa. Barem ne za sada...

Samsun je loše započeo sezonu, trenutno zauzima pretposlednje mesto na tabeli turske Superlige, usled čega je odlučio da se rastane sa Nemcem Torstenom Finkom.

Mada je pored Dinama dovođen u vezu i sa višestrukom švajcarskim šampionom Bazelom, Bjelica će morati u žestoku borbu za opstanak sa klubom za koji nastupa srpski reprezentativac Strahinja Eraković. Hrvatskom stručnjaku ovo neće biti prvina u Turskoj. U toj zemlji već je radio od aprila do oktobra 2023. godine, kada je predvodio Trabzon.