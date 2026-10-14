Hrvatski stručnjak kod Erakovića: Navijači Dinama ostaju bez prve želje za novog trenera
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Vreme čitanja: 2min | sre. 14.10.26. | 15:59
Samsun pre dva dana smenio Torstena Finka, ali se brzo snašao
Ako ne dođe do nekog velikog preokreta, Nenad Bjelica (55) postaće novi trener turskog Samsuna, javlja Germanijak, a prenose i ostali hrvatski mediji.
Iskusni stručnjak trebalo bi večeras da stigne u Tursku, utanači sve detalje oko ličnih uslova, te da sutra ili najkasnije prekosutra stavi paraf na ugovor. Za sada nema naznaka da bi moglo da dođe do komplikacija. Turci su poslali ponudu, Bjelica načelno prihvatio, te se čini da su do ozvaničenja saradnje preostale samo formalnosti i birokratske procedure.
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Ovo praktično znači da Zvonimir Boban i Dinamo ostaju bez jedne od ozbiljnih opcija ukoliko odluče da rasikinu ugovor sa Marijom Kovačevićem, o čemu se otvoreno priča i piše već neko vreme u komšiluku.
Štaviše, u nekoliko anketa Nenad Bjelica dobio je najviše glasova, kao čovek koga bi navijači Modrih najradije ponovo videli na Maksimiru. Ali očigledno da od toga neće biti ništa. Barem ne za sada...
Samsun je loše započeo sezonu, trenutno zauzima pretposlednje mesto na tabeli turske Superlige, usled čega je odlučio da se rastane sa Nemcem Torstenom Finkom.
Mada je pored Dinama dovođen u vezu i sa višestrukom švajcarskim šampionom Bazelom, Bjelica će morati u žestoku borbu za opstanak sa klubom za koji nastupa srpski reprezentativac Strahinja Eraković. Hrvatskom stručnjaku ovo neće biti prvina u Turskoj. U toj zemlji već je radio od aprila do oktobra 2023. godine, kada je predvodio Trabzon.