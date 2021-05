Centar po formaciji, nekadašnja vedeta Orlova, a sada potpredsednik KSS-a, ekskluzivnog beting partnera kompanije MOZZART od ovog trenutka nalazi se na potencijalno željenoj kvoti 10,17. Zadovoljstvo je veliko zbog današnjeg gostovanja Nenada Krsića, o kome je u kontekstu postignuća kraljice igara izlišno trošiti reči. Umesto toga, prepustimo mu mesto glavnokomandujućeg u današnjem tipovanju koje po želji gosta posvećujemo SOS Dečjem selu iz Kraljeva.

Smesta krećemo od košarkaškog izazova, otvarajući priču o polufinalnom susretu VTB lige, odnosno o paru LOK. KUBANJ – UNIKS KAZANJ. Tim iz Kubanja definitivno ima lepa iskustva iz poslednjeg peruoda, dok tim iz Kazanja za sobom vuče loša iskustva iz Evrokupa, odnosno iz utakmica sa Monakom, kao i večerašnjim rivalom na VTB frontu. Poslednji put Lokosi su slavili sa 77:98, što je rezultat koji datiramo na kraj aprila, a koji ovoga puta ne mora puno da znači, jer Uniks je sigurno iz svega izvukao neke pouke.

„Kec na Lokose“, jasan je nekadašnji reprezentativac i kapiten Srbije koji je u decembru jizabran na novu fuknciju u KSS-u, na kojoj je zamenio Igora Rakočevića.

Sledi meč MAN. JUN – FULAM. Crveni đavoli su tu gde jesu, pozaženi su u protekla dva kola od Lestera i Luverpula, pa je malo verovatno da će Ole Gunar Solskjer dozvoliti bruku pred otpisanima. Dakle, Fulam nema šta da juri, a još manje čemu da se nada na Old Trafordu. Tim Aleksandra Motrovića izgubio je poslednji meč para sa 1:2 u januaru, što je rezultat koji je nastavio istorijsku tradiciju efikasnih susreta para.

„Kombinujem 1-1&2+”, poručio je Nenad, sve u nadi da će se pridružiti Bojanu Todoroviću koji je tipovanjem u nedelju postao 269. Dobitno bodovani član kluba uspešnih MOZZART igrača na plemenitost.

No, pređimo na susret SAUTEMPTON – LIDS. Kod osrednjih premijerligaških sastava konačan ishod može da prevagne na ma koju stranu. Ništa tu nema da iznenadi, ali se valja setiti da je poslednji međusobni susret Lids preveo na svoju vodenicu kada je slavio sa 3:0. Pitaće se igrači koliko golova može da padne, jer poslednje dve GG4+ pobede Sautemptona zaista vuku na goleadu domaćina koji kod kuće skori pa redovno nudi ugođaj prolaska sličnih tipova.

“Biram 3+”, zaključio je Nenad, rođeni Kraljevčanin koji je u mlađim kategorijama nastupao za Mašinac, a profesionalnu karijeru je započeo u Partizanu s kojim je tri puta bio prvak države. Igrao je i u NBA ligi za Nju Džerzi netse, Oklahoma Siti tander i Boston seltikse, a u Evropi je bio još igrač Trijumfa, moskovskog CSKA i Efesa.

Zak kraj bavimo se mečom ANTALIJA – BEŠIKTAŠ. Do poslednjeg daha trkali su se Turci oko titule, a Bešiktaš bi pobedom nad Antalijom hteo sebi da prisvoji duplu krunu. Dakle, tenzija ne popušta, a Antalija bi u Izmiru to da ospori. Moguće ili ne, tek Beškiktaš je oba poslednja meča s Antalijom odvukao u remi. To izaziva zebnju, ali pošto Antalija ne igra sjajno u poslednje vreme, deluje da je tradicija u ovom momentu samo puka beleška iz prohujalog vremena.

„Dvojka na Bešiktaš“, rekao je Nenad Krstić, sklapajući korice još od štampe vrelog izdanja MOZZART Sport magazina.

Inače, Krstić je nastupao za košarkašku reprezentaciju Srbije i Crne Gore na Olimpijskim igrama 2004. i Evropskom prvenstvu 2005. Kao kapiten za reprezentaciju Srbije je igrao na Evropskom prvenstvu 2009. gde je osvojio srebrnu medalju, kao i na SP 2010. gde je osvojio četvrto mesto.

Na Svetskom prvenstvu 2014. u Španiji Krstić je sa reprezentacijom osvojio srebrnu medalju. Zbog problema sa povredom imao je manju minutažu nego prethodnih godina i mečeve je počinjao sa klupe. Odigrao je sedam utakmica na kojima je beležio prosečno sedam poena i 1,3 skoka po meču. Nakon prvenstva Krstić je objavio da se povlači iz reprezentacije.

Inače, za kontekst akcije “Humanitarni tiket u podne”, a na konto Krstićeve plemenitosti, recimo i da je upravo on nakon zemljotresa u rodnom gradu Kraljevu, zajedno sa svojim klubom Oklahomom prikupio 10.000 dolara za pomoći.

Bravo, želimo mu i MOZZART pobedu, odnosno novi plus na do sada doniranih 19.628.337dinara.

PLEMENITI BET INFO – REPUBLIKA SRPSKA

Nenad Krstić će na plemenitom tiketu u RS, s istom igračkom kombinacijom kao i u Srbiji potencijalni dobitak proslediti na adresu Humanitarne organizacije “Most”. MOZZART kvota je dakle ista i iznosi 10,17, a potencijalni dobitak zaračunat je na osnovu svakodnevne kompanijske uplate od 50 konvertibilnih maraka.

PIŠU: Miloš MILIĆ i Đurđe MEČANIN