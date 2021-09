Počela je već prošla sezone, a Atletiko je panično jurio po tržištu u potrazi za klasnim špicem. I veliko je pitanje da li bi ga pronašao, da tadašnji predsednik Barselone Đozep Marija Bartomeu nije umislio da je mnogo pametniji no što jeste. Mislio je da mu Luis Suarez ne treba, za siću ga je prosledio Jorgandžijama i Dijegu Simeoneu suštinski poklonio titulu sa 21 golom Urugvajca.

Ovog leta, još jedan Barsin poklon za Madriđane, uručio ga je Đoan Laporta, ali tek nakon što ga je Bartomeu spakovao: Antoan Grizman se vratio za smešnih 10.000.000 plus 40.000.000 evra za eventualni otkup.

Istina, i sreća je pogledala Atletiko, koji je dugo jurio Dušana Vlahovića i prema medijskim navodima bio spreman da za usluge srpskog napadača plati i 70.000.000 evra, da bi na kraju za te pare dobio Grizmana i Hertinog Mateusa Kunju.

A kako je još na početku prelaznog roka uprava dovela i Rodriga De Paula iz Udinezea za 35.000.000 evra čini se da nova titula Jorgandžija sada ne bi predstavljala nikakvo iznenađenje. Jer utisak je da Atletiko zaista ima kvalitetniji sastav od konkurencije, pa čak i od Reala i Barselone.

20.45: (1,60) Andora (3,50) San Marino (7,00)

Uostalom, tu je jedna od najboljih golmana na svetu, dva vrhunska štopera, nikad jaču konkurenciju u vezi i napad na kome bi mu pozavideli i najjači klubovi sveta: Luis Suarez, Antoan Grizman, Žoao Feliks.

I sve to uz već čuveno disciplinu u Čolovom timu i ne previše promena da poremete tu harmoniju. Saul Njigez je svejedno bio u drugom planu kod Simeonea, a stigao je De Paul, Vitolo jedva da je video terena prošle sezone.

Možda je problem to što Kijeran Tripije nema alternativu – Šime Vrsaljko jednostavn nije taj kalibar – dok će Renan Lodi u ulozi ofanzivnog levog beka verovatno da greje klupu za Janika Fererira Karaska.

IZBOR UREDNIKA

U vezi: paklena borba za mesto u timu! Koke, Žofri Kondogbija, Markos Ljorente, De Paul, Ektor Erera i Toma Lemar. Ako računamo da je Koke siguran starter, petorica će se boriti za preostale dve pozicije.

Na kraju napad, Suarez i Grizman se nameću kao prve opcije, Feliks će verovatno na klupu jer Atletiko nikad nije igrao sa trojicom napred, a ne zaboravimo da je tu i Anhel Korea, a teško onome kome Argentinac diše za vratom u nameri da ga izbaci iz tima. Ni Mateus Kunja sigurno nije došao da bi sedeo među rezervama.

Dakle...

Atletiko Madrid (3-5-2): Oblak – Savić, Himenez, Ermoso – Tripije, Ljorente, Koke, Lemar, Karasko – Luis Suarez, Grizman.

REAL MADRID

Sve će biti drugačije kad i ako Kilijan Mbape stigne na „Santjago Bernabeu“, ali to tada će Karlo Ančeloti pokušavati da podseti Gereta Bejla da je fudbal lepši od golfa, moliće se nebu da Eden Azar bude zdrav, da Luka Modrić i Karim Benzema imaju još koju kap u bočici sa eliksirom mladosti. Čini se ti da je ovo tim zreo za rekonstrukciju, započetu već sa Vinisijusom, Rodrigom i Eduardom Kamavingom, ali dok ne dođe Mbape – nije to supertim. Pride, svaka čast Davidu Alabi, ali on sam neće moći da zameni Rafaela Varana i Serhija Ramosa.

Real Madrid (4-3-3): Kurtoa – Karvahal, Militao, Alaba, Mendi – Kros, Kazemiro, Modrić – Bejl, Benzema, Azar.

BARSELONA

Ne izgleda to loše na početku sezone, ali sa odlascima Lionela Mesija i Antoana Grizmana izgubila je Barselona 47 odsto golova iz prošle sezone. I pre svega čoveka na koga se u proteklih 15 godina oslanjala kadgod je frka. Memfis Depaj je dobro počeo, nadaju se da će i Ansu Fati da pokaže da je zreo za veliku scenu, da će Serhio Aguero doneti golove kada se oporavi od povrede, da će Pedri nastaviti da se razvija u Ćavijevog naslednika... Pa i da će senatori Pike, Alba i Buskets biti bolje nego lane... Mnogo toga bi moralo da se poklopi Barseloni.

Barselona (4-3-3): Ter Štegen – Dest, Arauho, Pike, Alba – Pedri, Buskets, De Jong – Aguero, Depaj, Fati.

SEVILJA

Navijači Sevilje mogu da sanjaju. Manje-više isti ovo tim kao i prošle sezone uz dodatak Tomasa Dijelnija iz Borusije Dortmund. Najbitnije, uspeli su da sačuvaju Žila Kundea, koji uz Dijega Karlosa čini jdan od najboljih štoperski tandema Evrope. Erik Lamela je startovao kako treba i ako tako i nastavi biće i on od velikog značaja, na klupi će isprva biti i Papu Gomez, ali ima tu prostora za rast u ozbiljan tim. Ipak, nije nivo Atletika, bar se tako čini na papiru.

Sevilja (4-3-3): Bono – Navas, Kunde, Dijego Karlos, Akunja – Dilejni, Fernando, Rakitić – Suso, En-Nesiri, Okampos.