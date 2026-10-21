I genije zna da podbaci: Jedna od najgorih partija Lamina Jamala

Obrazloženje te ocene leži u ležernosti kojom je odigrao pas dovoljan da domaćin zgrabi loptu i preko Dezirea Duea stekne inicijalnu prednost, kao i u nemogućnosti da pravi razliku naspram Ernandeza, uz napomenu da je bivši defanzivac Bajerna zapravo alternativni levi bek u sistemu Luisa Enrikea, jer je menjao povređenog Nuna Mendeša, a i Luka Dinj je opcija.

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Jamal je pokušavao na razne načine da nadmudri Ernandeza, ali nije uspevao. Zato – četvorka.

„Bila je ovo jedna od njegovih najgorih partija u poslednje vreme. Bez ideja i bez rešenja za čvrsto čuvanje od strane Lukasa, bio je potpuno neefikasan u prvom poluvremenu. Igra mu se nije značajnije popravila ni u nastavku, iako je uspeo da postigne gol u trenutku genijalnosti. Ipak, sasvim nedovoljno“, konstatovao je novinar Lekipa.

Ovaj utisak negovešten je i na osnovu bledunjavog izdanja, naročito u prvom poluvremenu, kad je Lamin čak 12 puta izgubio posed, a nije imao nijedan uspešan druibling. Tad su akcije ekipe Hansija Flika usmeravane na desni bok, a tamo se kao osigurač pojavio Ernandez i Jamal nije mogao ni makac. I tako sve dok Lukas nije napustio teren, a čim se umesto njega pojavio Voren Zair Emeri, Jamal ga je napao direktno, defanzivac Parižana je stajao daleko i odmah je pao gol za 2:2. Genijalan gol!

„Njegov spektakularan pogodak opravdava taj opis, ali rezultat 2:2 bio je na snazi samo kratko vreme. Ovo nije bila utakmica kakvu je priželjkivao, naročito u prvom poluvremenu, kada je njegovo loše dodavanje dovelo do vodećeg gola protivnika. Ipak, on je uvek sposoban za nešto posebno“, nevoljno je konstatovao Mundo deportivo.

Koliko statistika ume da bude prevrtljiva pokazuje poređenje koje je izašlo po okončanju susreta. Ako bismo gledali samo brojeve, Lamin Jamal je na Parku prinčeva bio bolji od Dezirea Duea u praktično svim kolonama. A to se nikada ne bi reklo kada bi se posmatralo golim okom. Svesni su toga i Španci, pa je i As bio na „liniji“ sa Lekipom.

„Nije mu ovo bilo najbolje veče. U prvom poluvremenu je, što mu inače nije svojstveno, pravio neobične greške i teško uspevao da utiče na igru. Međutim, u nastavku meča je podigao nivo igre i postigao senzacionalan pogodak, mada je on, na kraju, poslužio samo da rezultat izgleda nešto pristojnije“, konstatovao je madridski dnevnik.

Da konstatujemo još nešto: Jamal je ovim golom u Ligi šampiona postao prvi fudbaler u Evropi koji ima dvocifren broj pogodaka i asistencija (po 10) na samo 12 utakmica. Naredna je El Klasiko.