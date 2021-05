Iako su u poslednjem kolu tri tima jurili dva mesta za Ligu šampiona, malo ko je na to gledao kao na trku utroje. Sve se svodilo na dilemu da li će u Ligu šampiona ući Milan ili Juventus. Napoli je važio za najsigurnijeg u tom trouglu jer je poslednjem kolu imao zicer na svom teren protiv bezbrižne Verone. Napolitanci su sve držali u svojim rukama… Milan je drhtao pred Bergamo, Juventus je zavisio od drugih.

I na kraju je Napoli sve urpskao! Pokazao je mentalitet malog kluba, a Milan i Juventus ruku po ruku idu u Ligu šampiona. Napolitanci će u Ligu Evrope…

Napoli je užasnom partijom odigrao samo nerešeno (1:1) i dozvolio Milanu i Juventusu da ga gostujućim pobedama prestignu i ostave ga bez Lige šampiona. Milan je nekako pregmeo gostovanje Atalanti i golovima iz penala pobedio 2:0, dok je Juventus protutnjao kroz Bolonju sa 4:1 i dočekao kiks jednog od dva konkurenta.

Juventus je rutinski rešio ono što je do njega. Iako je meč počeo bez Kristijana Ronalda koji je misteriozno ostao na klupi, Juve je Bolonjinu mrežu napunio do poluvremena i onda u agoniji čekao rezultate iz Napplja i Bergama.

Kjeza je posle šest minuta spakovao otpadak u mrežu i Juve je mogao rasterećeno da nastavi meč. Morata i Rabio su do poluvremena postigli po gol za ogromnih 3:0 da bi Španac na početku drugog dela zapečatio utakmicu drugim golom. Ostao je teži deo posla: Dočekati kiks Milana ili Napolija.

Atalanta je Rosonerima suprostavila praktično najjači tim ali videlo se da to nije ona turbo Atalanta. Posle izgubljenog finala kupa, igračima jednostavno nije bilo toliko stalo.

Za razliku od trenera Gasperinija koji se vrteo na klupi, galamio, nervozno gledao na sta… Možda mu je ovo bila audicija za klupu Juventusa u kojem je počeo igračku i trenersku karijeru.

Milan je sa druge strane izveo tim sa slabim Leaom u špicu i Salemakersom, Čalhanogluom i Dijasom kao podrškom. Bili su Rosoneri pod ogromnim pritiskom iako bodovi Atalanti ništa nisu značili. Onaj kiks protiv Kaljarija u prošlom kolu je pokvario utisak o svemu što je Milan uradio ove sezone. Da zlo bude veće, u timu nije bilo povređenog Ihbrahimovića koji je pokušao makar bodrenjem sa tribina.

Nije uspevao Milan skoro ništa da uradi 40 minuta sata dok Teo Ernandez nije u svom stilu krenuo napred i iznudio penal. Mele i Romero su zajedno startovali na njega i skrivili najstrožu kaznu. Frank Kesi je bio hladokrvan i pogodio za mnogo mirniji odlazak Rosonera na poluvreme.

Primljeni gol je donekle motivisao igrače Atalante da dodaju gas u drugom poluvremenu . Tek posle sat vremena igre je Duvan Zapata stvorio prvu ozbiljnu šansu ali je lopta otišla pored stative. Kako je meč odmicao, Milan je igrao sve više kukakvički, a Atalanti se nudilo da napadne. Međutim, oni su mislima već bili na egzotičnim destinacijama. Imali su jedan šut u okvir gola večeras. Dva puta je pretio Malinovski, jednom Murijel dok je Leao pogodio staivu sredinom dugog poluvremena i propustio šansu da svima prekrati muke.

U poslednjih desetak minuta je u redovima Milana vladala sve veća panika, nisu pomogli ni ulasci iskusnijih poput Mandžukića i Krunića. Milanu su noge sve bile teže od olovnog pritiska na njima i jedini protivnik kojeg su videli je bio semafor na kojem su išli minuti i sekundi. I potpunio iznenada su u finišu meča došli i do drugog penala koji je opet Kesi pretvorio u gol.

U Juventusu su od prvog minuta verovatno više osluškivali šta se dešava u Bergamu i sanjali gol Atalante ali su im na kraju sjajne vesti stigle iz Napulja.

Prosto je neverovatno kako su se Đenaro Gatuzo i njegovi momci loše pripremili za ovaj meč. Verona je odigrala muški i pošteno ali Napoli nije smeo to da dozvoli. Napolitanci su skoro prespavali prvo poluvreme, bili su spori, lenji i bezidejni. Kada su poveli pposle prekida preko Rahmanija, delovalo je da će da će provuku ali je Verona ekspresno uzvratila i izjednačila preko Faraonija. I počela je panika u Gatuzovom timu na davedestak minuta do kraja. Kao da su tek tada shavtili ozbiljnost situacije… Ali nervoza se uvukla, Jurićeva Verona je po ko zna koji put pokzala koliko je defanzivno težak rival i odolela je do kraja vez većih problema. Napoli je selu bacio pustio niz vodu, a Gatuzo odlazi kao krivac za to.

Na kraju, Inter, Atalanta, Milan i Juventus idu u Ligu šampiona, Napoli u Ligu Evrope. Napoli i Lacio idu u Ligu Evrope, a Roma u Konferencijsku ligu. Ispali su Benevento, Krotone i Parma, a u ligu su se vratili Empoli i Salernitana.

SERIJA A - 38. (POSLEDNJE) KOLO

Subota

Kaljari - Đenova 0:1 (0:1)

/Šomurodov 15/

Krotone - Fjorentina 0:0

Sampdorija - Parma 3:0 (2:0)

/Kvaljarela 20, Koli 44, Gabijadini 64/

Nedelja

Inter - Udineze 5:1 (2:0)

/Jang 8, Eriksen 44, Martinez 55 pen, Perišić 64, Lukaku 71 - Pereira 79 pen/

Atalanta - Milan 0:2 (0:1)

/Kesi 42 penal, 90+3 penal/

Bolonja - Juventus 1:4 (0:3)

/Orsolini 85 - Kjeza 6, Morata 29, 47, Rabio 45/

Napoli- Verona 1:1 (0:0)

/Rahmani 91 - Faraoni 69/

Sasuolo - Lacio 2:2 (1:0)

/Kirijakopulos 10, Berardi 78 penal/

Specija - Roma 2:2 (2:0)

/Verde 6, Pobega 38 - El Šaravi 52, Mihitarjan 85/

Torino - Benevento 1:1 (1:0)

/Bremer 29 - Teljo 72/