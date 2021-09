Dok među navijačima reprezentacije Srbije vlada mala zabrinutost što je prošla još jedna utakmica na kojoj Orlovi nisu uspeli da sačuvaju mrežu netaknutom (Luksemburg – 4:1), isti problem muči i Portugalce.

Navigatori su u subotu uveče igrali prijateljsku utakmicu sa Katarom, pobedili sa 3:1, ali selektora Fernanda Santosa žulja taj primljeni gol. Pogotovo što je Portugalija matirana iz prekida, isto kao nekoliko dana ranije na meču sa Irskom.

„Kada tim na pet poslednjih utakmica primi devet golova, to je zabrinjavajuće. Nekada smo neke stvari radili jako dobro, kao što je odbrana od prekida i jako retko smo primali golove. A, sada nam je to postala boljka i upozorio sam igrače na to. Već ovog jutra smo na treningu posvetili 20-ak minuta odbrani od prekida“, rekao je Santos.

Portugalci su protiv Katara isprobali novu formaciju, 4-4-2 i Santos je zadovoljan kako je funkcionisala.

„Na ovoj utakmici smo nastupili u drugačijem sistemu nego obično. Probali smo 4-4-2, što nije lako, ali je tim odgovorio dobro. Nismo imali priliku da uigravamo tu formaciju, međutim, ekipa se brzo adaptirala, dobro je stajala na terenu i to je najvažnije“, ocenio je Fernando Santos, selektor Portugalije.

U utorak uveče Navigatori će u meču 5. kola kvalifikacija za Mundijal igrati u Bakuu protiv Azerbejdžana.