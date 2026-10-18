I to je slika Partizanovog pada: Manja kvota na Železničar nego na crno-bele
Vreme čitanja: 2min | ned. 18.10.26. | 10:53
Klub iz Pančeva favorit pred današnji meč
Tokom prvenstvene pauze Partizan je bio u zoni ispadanja. Današnji meč protiv Železničara u Pančevu (18.30) dočekuje mesto iznad ambisa. Dok, s druge strane, domaćin stoji u evropskoj zoni i današnja pobeda vinula bi ga na treće mesto tabele.
A, po kvotama u Mozzart Sportu Železničar je favorit pred današnji meč sa Partizanom! Kvota na pobedu domaćina je 2,35, dok je kvota na trijumf crno-belih 2,75. Naravno, uz mogućnost promena dok ne počne utakmica.
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Tako nešto je baš raritet u srpskom fudbalu. Kada je večiti derbi u pitanju, onda je Partizan poslednjih godina uglavnom veliki autsajder, pa nije favorit ni za mečeve sa Vojvodinom u Novom Sadu, ali da padne u senku još nekog kluba uoči međusobnog okršaja, to je baš retkost.
18.30 (2.35) Železničar Pančevo (3.70) Partizan (2.75) MOZZART RELAX
Ali i to je, u neku ruku, slika Partizanovog pada kao kluba. Pogotovo ove sezone kada je već doživeo pet poraza u deset odigranih utakmica. Isto toliko mečeva ima na svom kontu i Železničar, samo sa šest bodova više od crno-belih. Dizelka danas ima jedinstvenu priliku da pobedom pobegne na devet bodova od Parnog valjka. U srpskim okvirima ogromna je to prednost, čak bi i treće mesto postalo teško ostvariva misija za tim iz Humske 1.
Opet, možda sve to, uz turbulencije koje su se desile u Zemunuelu prethodnih dana, trgne Partizan. Možda mu bude prijala, za promenu, uloga autsajdera čak i u domaćim okvirima. Ko je to mogao da zamisli...
MOZZART BET SUPERLIGA, 12. KOLO
Petak
Radnik - Radnički Niš 3:0 (1:0)
/Bogdanović 45 pen, Pejović 56, Novaković 90+3/
Subota
Čukarički - Zemun 3:0 (2:0)
/Ostojić ag 16, Mustma 45+1, Miladinović 48/
Vojvodina - Radnički Kragujevac 2:0 (1:0)
/Zukić 13, Veličković 90+1/
Mačva - OFK Beograd Mozzart Bet 1:1 (1:1)
/Pejović 34 - Silue 6/
Nedelja
14.00 (2.50) Novi Pazar (3.30) IMT (2.85) MOZZART RELAX
16.00 (1.08) Crvena zvezda (13.0) Mladost Lučani (20.0) MOZZART RELAX
18.30 (2.35) Železničar Pančevo (3.70) Partizan (2.75) MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama