I to je slika Partizanovog pada: Manja kvota na Železničar nego na crno-bele

Tako nešto je baš raritet u srpskom fudbalu. Kada je večiti derbi u pitanju, onda je Partizan poslednjih godina uglavnom veliki autsajder, pa nije favorit ni za mečeve sa Vojvodinom u Novom Sadu, ali da padne u senku još nekog kluba uoči međusobnog okršaja, to je baš retkost.

18.30 (2.35) Železničar Pančevo (3.70) Partizan (2.75) MOZZART RELAX

Ali i to je, u neku ruku, slika Partizanovog pada kao kluba. Pogotovo ove sezone kada je već doživeo pet poraza u deset odigranih utakmica. Isto toliko mečeva ima na svom kontu i Železničar, samo sa šest bodova više od crno-belih. Dizelka danas ima jedinstvenu priliku da pobedom pobegne na devet bodova od Parnog valjka. U srpskim okvirima ogromna je to prednost, čak bi i treće mesto postalo teško ostvariva misija za tim iz Humske 1.

Opet, možda sve to, uz turbulencije koje su se desile u Zemunuelu prethodnih dana, trgne Partizan. Možda mu bude prijala, za promenu, uloga autsajdera čak i u domaćim okvirima. Ko je to mogao da zamisli...

MOZZART BET SUPERLIGA, 12. KOLO

Petak

Radnik - Radnički Niš 3:0 (1:0)

/Bogdanović 45 pen, Pejović 56, Novaković 90+3/

Subota

Čukarički - Zemun 3:0 (2:0)

/Ostojić ag 16, Mustma 45+1, Miladinović 48/

Vojvodina - Radnički Kragujevac 2:0 (1:0)

/Zukić 13, Veličković 90+1/

Mačva - OFK Beograd Mozzart Bet 1:1 (1:1)

/Pejović 34 - Silue 6/

Nedelja

14.00 (2.50) Novi Pazar (3.30) IMT (2.85) MOZZART RELAX

16.00 (1.08) Crvena zvezda (13.0) Mladost Lučani (20.0) MOZZART RELAX

18.30 (2.35) Železničar Pančevo (3.70) Partizan (2.75) MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama