Legendarni Zlatan Ibrahimović dao je više nego interesantan intervju za Gazetu delo Sport, gde se dotakao svoje povrede i izostanka sa Evropskog prvenstva, ali i Đanluiđija Donarume, koji je posle šest godina odlučio da ne produži ugovor sa Rosonerima.

Po njemu, mladi čuvar mreže je mogao da postane prava ikona kluba, poput čuvenog Paola Maldinija.

"Veoma mi je žao. Postavljam vam pitanje: koju vrednost ima Donaruma? Odrastao je u Milanu, 20 godina je mogao da bude golman ekipe. Dobro, možda ne 20, jer on nije Ibra, a-ha-ha", u šaljivom tonu je završio Šveđanin.

Ipak, ubrzo se vratio na prilično složenu tematiku.

"On je najbolji na svetu. Mogao je da postane Mister Milan, poput Paula Maldinija. Da li odlazi ili ne, ne znam. Znam da je za tango potrebno dvoje. Rekao bih mu da ostane u Milanu do kraja karijere", dodao je Ibrahimović.

A onda o Evropskom prvenstvu.

"Da li sam razočaran zbog povrede? Više zbog Milana, jer sam propustio toliko mečeva. Voleo bih da sam pomogao više. Ja sam neko ko inače igra 50 utakmica godišnje. Možda bi trebalo da budem realniji, zahtevati manje od svog tela, ali ne mogu. Ali bilo je to neverovatnih 18 meseci, Milan se vratio u Ligu šampiona. Želeo sam da osvojim "skudeto", ali generalno smo se dosta popravili. Naravno, razočaran sam i zbog Evropskog prvenstva, ali to ne bih bio ja ukoliko bih učestovao na takmičenju kada nisam sto posto spreman. Više volim da ostanem po strani i navijam za Švedsku".

Pominje se dolazak Olivijea Žirua na San Siro.

"Što više igrača visokog novoa imamo, to je bolje. Žiru ima veliko iskustvo, nemamo mnogo igrača koji su osvajali trofeje. Ako dođe, dobrodošao je. Takođe zato što je ovo veoma vredna grupa, spremna da uči i usavršava se. Takođe, i trenerski vrlo dobro vođena".

Žoze Murinjo i Masimilijano Alegri se vraćaju u Seriju A.

"To je lep izazov za Murinja. Pridružuje se ekipi koja nije među favoritima, ali je nato navikao. Šta god da kaže, to ima uticaj širom sveta. Srećan sam i zbog Alegrija, on mi je bio trener na početku karijere, a zatim je postao pobednik. Bilo bi lepo da isproba neko iskustvo u inostranstvu, da se upotpuni. Ali nisu svi poput Zlatana, koji uzima svoj prtljag i odlazi u tuđe dvorište. Svi smo različiti", u svom stilu je završio Ibrahimović.