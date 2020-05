Ibrahimović se povredio, sumnja se da je ozbiljno

Samo što su treninzi u Milanelu krenuli, došlo je do prve povrede. I to je van pogona ispao niko drugi do Zlatan Ibrahimović.

Iako je švedski napadač trenirao u prethodnih mesec dana u domovini, čak igrao i prijateljske utakmice, danas se povredio u Milanu, a prve vesti nisu dobre, jer se sumnja da je teža povreda u pitanju.

Ibrahimović se uhvatio za list noge, međutim, lekari sumnjaju da mu je, ipak, nastradala Ahilova tetiva, što je jedna od najtežih povreda u sportu. Ako se to ispostavi kao tačno, Zlatan je završio sezonu, koja tek treba da se nastavi u junu. Sve se desilo kada je krenula serija sprinteva, Ibra se samo srušio od bola u jednom momentu i uhvatio za nogu.

Odmah je Ibrahimović odveden na preglede i čekaju se vesti o kakvom i koliko teškom problemu se radi.