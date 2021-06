Onog trenutka kada su i definitivno propale sve mogućnosti da Zlatan Ibrahimović nastupi na ovom Evropskom prvenstvu, naglo je opala i euforija koja se podigla upravo onda kada je legendarni as objavio da se ponovo vraća u državni tim. Ipak, kako stvari stoje, vrlo lako bi moglo da se ispostavi da izostanak legendarnog fudbalskog postane najbolja stvar koja se dogodila reprezentaciji Švedske ovog leta. Jer da je golgeter Milana u timu, fantastični Aleksander Isak bi izvesno imao znatno skromniju minutažu i mogućnost da iskaže ono što je pokazao u današnjem slavlju nad Slovačkom.

Isak (21) je u današnjoj pobedi svoje selekcije uspeo da ostvari šest uspešnih driblinga, što je trenutno najviše na Evropskom prvenstvu, ali i najbolji učinak jednog švedskog reprezentativca na završnim turnirima od 1992. godine. Tada je legendarni Tomas Brolin imao sedam uspešnih driblinga u pobedi nad velikim rivalom i budućim prvakom Evrope Danskom od 2:1.

Ipak, ko je samo malo detaljnije prošle sezone pratio špansku Primeru dobro zna da ovakve partije, momka rođenog u Solni, ne predstavljaju nikakvo iznenađenje, već su samo posledica pravilnog razvoja jedne karijere. Aleksander Isak iza sebe ima životnu formu. U dresu Real Sosijedada, koji ga je na leto 2019. godine kupio iz Dortmunda za 6.500.000 evra, brzonogi fudbaler je postigao 17 golova na 34 utakmice u španskoj Primeri.

U Sosijedadu inače igra sam u špicu, u formaciji 4-3-3, sa bočnim igračima kao što su Ojarzabal i Portu, koji ga konstantno hrane loptama. Kod selektora Janea Andersona igra u tandemu sa vremešnim Markusom Bergom i sistemu 4-4-2, koji mu sasvim odgovara. Za razliku od Berga koji voli da "sedne u krila" protivničkim štoperima i na taj način im stvori opterećenje, Isak konstatno traži širinu i mogućnost da iskoristi svoju hitrinu i vanserijsku tehniku. Visina od 192 centimetra mu ne predstavlja nikakvu komplikaciju, već kao da ga dodatno čini težim za čuvanje.

Nekadašnji igrač AIK-a, danas je pokazao i da mu neiskustvo na ovako velikim turnirima ne predstavlja nikakvo psihološko opterećenje. U okršaju sa Slovačkom bio je izuzetno motivisan da upravo on bude taj koji će doneti pobedu svojoj ekipi i biti strelac premijernog pogotka svoje selekcije na Evropskom prvenstvu. Ta motivacija bila je toliko snažna da je Isak u nekoliko navrata ispao i ozbiljno sebičan, u trenucima kada je svoje saigrače mogao da ostavi u gol-šansi. Ipak, bio je na pravom mestu u pravo vreme da donese prevagu u ključnom trenutku na meču. U 76. minutu je umakao svojim čuvarima, a onda u pravom momentu izmakao loptu ispred odličnog Martina Dubravke. Golman Njukasla se tada prvi put na meču našao u mat poziciji, kontakt je bio neminovan, pa je arbitar Danijel Zibert bez oklevanja pokazao na ček. Onda je na delu bila hladnokrvnost lidera ove ekipe Emila Forsberga.

Šveđani su u prilici da prvi put od 2004. godine dođu do osmine finala Evropskog prvenstva. Na startu protiv Španije su prezentovali taktičku odgovornost, dok su protiv Slovačke pokazali da su i te kako u stanju da kvalitetno organizuju svoju igru i pronađu način da otvore defanzivno orjentisanog protivnika. Naravno, to ne bi moglo da se učini bez individualnog kvaliteta, koji je upravo u situacijama kada se jure dragoceni bodovi dolazi do izražaja. Aleksander Isak bi posle ovog slavlja mogao da postane ključna poluga selekcije kojoj su posle današnjeg meča naglo porasli apetiti na ovom turniru.