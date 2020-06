Idealni trenutak: Suma se vraća i hvata zalet za Zvezdu!

Savršen tajming za povratak jednog od ključnih igrača. Nije bilo Sejdube Sume na terenu od prethodnog večitog derbija, najpre je morao da odsluži kaznu zbog nagomilanih žutih kartona, pa je patio zbog povrede, onda ga je usporila korona, prilikom povratka u trenažni proces osetio je nelagodnost u butnom mišiću i propustio pre dve utakmice nastavka sezone, ali taman kad je Partizanu najvažnije Gvinejac se vraća u stroj.

Omaleni kreator igre, od čijih izdanja u velikoj meri zavise stil i rezultati crno-belih, biće na raspolaganju stručnom štabu već za subotnje gostovanje u Subotici, kako bi na severu države uhvatio zalet za duel sa Crvenom zvezdom, naredne srede u polufinalu Kupa Srbije u Humskoj 1.

Ako se zna da je baš Suma usmerio Parni valjak ka pobedu u prvom derbiju u ovoj takmičarskoj godini jasno je od kolike je važnosti što Savo Milošević ponovo na njega može da računa.

„Suma će igrati, videćemo koliko“, saopštio je Grobarima radosnu vest trener branioca trofeja u kupu, pred večerašnji polazak za Suboticu, na megdan sa Spartakom u 28. superligaškom kolu (subota, 16.30, TV Arena sport 1).

Kako je taj duel manje bitan od narednog, jasno je da će Suma biti među starterima kako bi pohvatao konce pred daleko važniji susreta sa crveno-belima. I neće biti jedino novajlija u Miloševićevom izboru u odnosu na gostovanje Radniku pre dva dana.

„Biće promena. U odnosu na Surdulicu, četiri ili pet. Ima logike. Teren na jugu je bio u boljem stanju nego obično, ali i dalje jako težak, zahtevao je više energije od igrača, neke ćemo odmoriti. Pogotovo što imamo momke sposobne da zamene startere, bez problema, a da igra ne padne. Biće prilika za pojedince da se dokažu“.

Možda za Đorđa Ivanovića, koji cele sezone slovi za rezervu, ali kadgod je dobio šansu umeo je da je iskoristi, pa je možda prilika da bude nagrađen za taj odnos na terenu kluba u čijem dresu se afirmisao. Mada je ta opcija u magli.

„Nije putovao u Surdulicu, vuče povredu članka zarađenu na treningu pre desetak dana. Juče je trenirao, bio je u redu, videćemo još. Važi za njega, ali i za sve ostale igrače Partizana u ovom periodu: preduzeli smo sve mere predostrožnosti, ako neko ima i najmanji problem nismo hteli da rizikujemo. Takva je situacija bila i sa Sumom. Ni sa Đoletom nećemo rizikovati“.

Kad je o ostalim pojedincima reč, Milošević ne želi da širi priču na temu „trošenja kredita“, iako je jasno posle gostovanja u Surdulici zamerio na samoisticanju Umaru Sadiku i pomenuo da je problem u množini, te je pitanje da li ga je možda još neko iznervirao.

„Razgovaram kontantno sa igračima. Ne samo na grupnim sastancima, već i indivualno. Tu temu neću više širiti. Za sve koje zanima – rešavaće se u okviru porodice. Ne medijski“, izričit je Savo, a na pitanje da trošenje kredita pojedinaca utiče na atmosferu u ekipi, sastav tima ili planove u susret prelaznom roku uzvraća jednako odlučno. „Neće to ništa promeniti. U pitanju su problemčići koje rešavamo u hodu. Nisam ni na koga ljut individualno. Probleme rešavamo rešavamo zbog tima, da niko ne prelazi crvenu liniju ili izlazi iz okvira grupe“.

Savo Milošević u društvu Biljane Obradović, portparola crno-belih, © FK Partizan

Grupa je u poslednje vreme proširena za još jedno ime. Uroš Vitas je dobio priliku da odigra dva meča po 90 minuta, pokaže da li je spreman za izazovnije utakmice od Mladosti i Radnika, međutim, kako je za samo šest dana obračun sa Crvenom zvezdom u kupu verovatno će se Bojan Ostojić vratiti u prvih 11, iako je 180 minuta nastavka sezone presedeo na klupi.

„Nije bio ni blaže povređen, niti je došlo do promene njegovog statusa. Doveli smo Vitasa koji se posle perioda adaptacije nametnuo na treninzima i utakmicama. To ne znači da Ostojić loše igra ili zaslužuje klupu. Trenutno imamo situaciju da samo dvojica mogu da igraju. Lane, nismo mogli da rotiramo centarhalfove. Namera nam je da ih imamo što više i rotiramo ih, kao što ćemo sutra, a da nivo igre ne padne. Na Ostojića računam maksimalno, kao što je bio slučaj i prošle godine. U fenomenalnom je fizičkom i psihološkom stanju, sigurno će biti u ekipi i naredne godine na dosta utakmica“.

Partizan je komotan na drugom mestu, ali bi u vojvođanskoj ravnici mogao da se približi njegovoj overi.

„Ovo je za nas bitna utakmica, eventualnom pobedom bismo došli na korak do drugog mesta, da arhiviramo prvenstvo i prebacimo fokus na kup. Otuda nam je stalo da trijumfujemo. Sa Spartakom smo ove sezone relativno lako izlazili na kraj. Upravo to bi trebalo da nam bude opomena, teško je dobijati istu ekipu više puta tokom godine. Moramo da budemo obazrivi, naspram sebe imamo sastav zavidnog kvaliteta, dokazan u Superligi, u gornjem domu tabele. Vredan je našeg poštovanja. A i u Surdulici se videlo da smo tim koji ima problem da završi utakmicu ako se malo opusti. Ponovo apelujem na igrače da drže koncentraciju svih 90 minuta, u suprotnom ćemo imati problema“.

Crno-beli su oba dosadašnja meča, jedan u Superligi, jedan u kupu, dobili 4:0, a sad će preko puta njih biti Nemanja Nikolić (napadač na pozajmici), koga je upravo Milošević precrtao prošlog leta.

„Neću više imenovati pojedince iz protivničkih ekipa, po pravilu nam oni zadaju najveće muke. Ima ih više, ali Nemanja poseduje kvalitet kojim može da ugrozi bilo koju ekipu u ligi. Poznaje naše defanzivce, ali i oni njega. Biće zanimljivo“.

Kao što je navijačima Partizana zanimljivo da posle pauze gledaju Takumu Asana. Na oba meča Japanac je bio strelac, tako da ulazi u formu u trenutku kad crno-beli napadaju jedini preostali trofej.

„Takuma nikad ne postavlja pitanja. Odgovara na ona koja mi postavljamo i to uvek potvrdno, klimanjem glave. Nisam sreo u srpskom fudbalu većeg profesionalca. I to mora da se vrati, takav je zakon, pravilo, ne samo u fudbalu, već u životu. Asano prvi dolazi i poslednji odlazi sa treninga, za vreme korone je radio intenzivno, kad se ukazala mogućnost treniranja u „Zemunelo“ najviše od svih i sve to mora da se vrati. Za naše uslove ima zavidan kvalitet, konačno se adaptirao i na ekipu, jer je bio u komplikovanoj situaciji, slično Sadiku. Potpisao je za veliki klub, bio na jednoj, pa na drugoj pozajmici, nije imao kontinuitet. Imamo primer niza naših mladih igrača. Tek sad se stabilizovao. Pritom, suočio se sa socijalnom barijerom, dolazi sa Istoka, iz totalno drugačije sredine, trebalo je vremena da sve „legne“. Presrećan sam zbog njega, tek je počeo da vraća ekipi i klubu“, osmehuje se Savo Milošević.