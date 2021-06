U Barseloni nikako nije išlo. U Mihnenu jeste, ali Bajern nije hteo da gazi principe i plaća igrača 100.000.000 evra. U Liverpulu je igrao fudbal života i zato bi moglo da se desi da Felipe Kutinjo opet sarađuje sa čovekom koji ga je lansirao u sazvežđe, s tim što bi ga ovaj put Brendan Rodžers doveo u Lester.

Šef stručnog štaba Lisica identifikovao je Brazilca potencijalnim pojačanjem u letnjem prelaznom roku i bez obzira što na prvi pogled posao izgleda teško izvodljiv postoje nagoveštaji da će se realizovati. Pre svega zbog očajne finansijske situacija na Nou Kampu, zbog koje predsednik Đoan Laporta panično želi da proda igrače koji opterećuju budžet visokom platom. Valja imati u vidu činjenicu i da je Kutinjo minule sezone često bio povređen, a i dok je još bio zdrav nije bio prvi izbor trenera, pa je rastanak razumljiv i očekivan.

Ruku spasa nudi mu trener koji ga poznaje u dušu. Rodžers je pokušao da ga dovede u Čelsi još dok je bio trener mlađih kategorija, a Felipe imao samo 12 godina. Nije uspeo, jer je Inter bio brži. Jeste 2013. za 13.000.0000 evra i kod njega je počeo uzlet koji je dodatno eksploatisao Jirgen Klop, da bi početkom januara 2018. prodao ofanzivnog veznog Barseloni za 135.000.000 evra.

„Novac koji je Liverpul dobio za Kutinja pomogao mu je da kupi Van Dajka, Alisona i Fabinja, igrače koji su u potpunosti transformisali ekipu“, pojasnio je prošle godine Rodžers.

Sad je on taj koji bi mogao da u čisto fudbalskom smislu profitira. Dve uzastopne sezone izmiče mu plasman u Ligu šampiona i to u poslednjem kolu Premijer lige. Sa Kutinjom bi bilo lakše napasti jedno od prva četiri mesta koja vode u evropsku elitu. Mada, i on košta.

Niko se ne usuđuje da otkrtiva detalje, mada ostrvski i katalonski mediji ostavljaju opciju pozajmice. Samo da Kutinjo dođe tamo gde ga baš vole.