Igor Radojičić dobio angažman u FS Turske
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Vreme čitanja: 1min | sre. 21.10.26. | 09:40
Bivši arbitar sa značkom UEFA imenovan je za člana Sudijske komisije FS Turske
Bivši međunarodni fudbalski sudija, Igor Radojčić, imenovan je za člana Sudijske komisije Fudbalskog saveza Turske.
Radojčićev glavni zadatak biće unapređenje primene VAR sistema u jednoj od najambicioznijih evropskih liga.
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Turski klubovi godinama ulažu značajna sredstva u pojačanja i dovode velika imena svetskog fudbala, a takve ambicije zahtevaju i visok nivo suđenja i kvalitetnu primenu video tehnologije.
Uz Milorada Mažića, koji je predsednik Sudijske komisije Fudbalskog saveza Rusije, Srbija sada ima još jednog predstavnika na odgovornoj funkciji u velikom evropskom fudbalskom sistemu.
Radojčić je fudbalskoj javnosti u Srbiji u poslednjih nekoliko godina bio poznat i kao stručni komentator u analizi suđenja na Arena sport televiziji u pregledu kola Superlige Srbije.