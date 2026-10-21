Igor Radojičić dobio angažman u FS Turske

Turski klubovi godinama ulažu značajna sredstva u pojačanja i dovode velika imena svetskog fudbala, a takve ambicije zahtevaju i visok nivo suđenja i kvalitetnu primenu video tehnologije.

Uz Milorada Mažića, koji je predsednik Sudijske komisije Fudbalskog saveza Rusije, Srbija sada ima još jednog predstavnika na odgovornoj funkciji u velikom evropskom fudbalskom sistemu.

Radojčić je fudbalskoj javnosti u Srbiji u poslednjih nekoliko godina bio poznat i kao stručni komentator u analizi suđenja na Arena sport televiziji u pregledu kola Superlige Srbije.