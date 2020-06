Igra mačke i miša u Sankt Peterburgu, Soči sad igra sa odraslima

Igra mačke i miša. To se očekuje večeras kada Zenit u okviru 24. kola Premijer lige Rusije bude dočekao fenjeraša Krila Sovjetov (19.30). Domaćin je već utabao stazu ka odbrani krune, dok je gost u problemu i nije siguran da će uspeti da dobije boravišnu dozvolu u najjačem rangu.

Zenit se vrlo uspešno nosi sa svojim glavnim zadatkom. Tim Sergeja Semaka u početku se smatrao glavnim kandidatom za titulu i u potpunosti opravdava svoj status. Posle 23 kola klub iz Sankt Peterburga vodi na tabeli, sa devet bodova više ispred Lokomotive, odnosno sa čak 12 više od Krasnodara koji je na trećem mestu.

Večeras Lavovi igraju prvi meč na domaćem terenu posle pauze. U prethodnoj rundi, Semak je odabrao neobičnu taktičku šemu za tim, što je donelo dobar rezultat u derbiju šampionata sa CSKA. Lavovi su deklasirali ili bolje reći osramotili Armejce usred Moskve sa visokih 4:0, pa u odličnoj atmosferi dočekuju sudar sa davljenikom, koji ponekad ume da bude opasniji od bolje pozicioniranih timova.

Krila Sovjetov je na poslednjem mestu, ali sigurna luka je tek bod daleko. Problem za trenera Miodraga Božovića je to što situacija postaje sve složenija, jer ekipa nije u dobrom momentu, što ilustruje i poraz od direktnog konkurenta za opstanak Ahmata u prošlom kolu, i to u Samari. Usled tog neuspeha Krila se svrstavaju za glavnog autsajdera šampionata. Bio je to 13. poraz u sezoni, što je najgori rezultat u Premijer ligi. Krajem maja, tim su napustili Jevgenij Konjuhov i srpski internacionalac Srđan Mijailović, što je dodatno oslabilo poslednji tim lige.

Nešto ranije na teren će Ahmat i Soči (17.00). Tim iz Groznog ostavio je vrlo slab utisak ove sezone i rizikuje da napusti Premijer ligu posle tankih rezultata. Međutim, tim Igora Šalimova pokušava da ispliva u mirnu luku. Trenutno Vukovi zauzimaju 14. mesto na tabeli samo zbog boljeg međusobnog skora sa Orenburgom, koji je sakupio isti broj bodova. Ahmat je uspeo da napusti dno tabele u prethodnoj rundi kada je slavio sa 4:2 protiv Krila Sovjetova.

Što se tiče Sočija, on će konačno igrati fudbal protiv odraslih igrača. Sa Leopardima sa Crnog mora je sve vrlo jasno. Neće uspeti da postignu 10 golova na ovom meču - kao što je to bio slučaj protiv klinaca Rostova (10:1) - ali tim Vladimira Fedotova je u formi. Govore o tome četiri vezane pobede. Soči je prvenstvo nastavio pravim cunamijem golova, ali u ovom meču ne treba očekivati ekstravaganciju.

RUSIJA 1 - 24. KOLO

Petak

17.00: (2,80) Ahmat (3,00) Soči (2,75)

19.30: (1,20) Zenit (6,75) Krila Sovjetov (14,0)

Subota

13.00: Orenburg - Krasnodar

15.30: Spartak - Ufa

16.30: (3,50) Rubin (3,00) Lokomotiva (2,30)

18.00: Dinamo - CSKA

19.00: Rostov - Arsenal Tula

Nedelja

15.30: (2,30) Ural (3,15) Tambov (3,30)

