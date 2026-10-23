Ilić ne popušta Seku tako lako: Nije normalno da nešto napravi, izvini se i odmah posle toga igra

Ilić je objavio da Demba Sek nije u konkurenciji za sastav, baš kao povređeni Milan Vukotić i Šaka Traore, te crvenim kartonom kažnjeni Mario Jurčević, a potom je obrazložio odluku.

„Ne bi trebalo Sek da se izvini Saši Iliću, kao što pišete, nego saigračima, jer je njima napravio problem, a ne meni. Kasno je to uvideo i izvinio se. Prošlo je pet, šest dana i u narednom periodu, ako bude kvalitetno trenirao, biće u konkurenciji. Sutra neće. Ako mislite da je normalno da neko dođe, napravi problem, izvini se i odmah igra posle toga... To nije normalno. To se ne radi zato što je u pitanju postulat Saše Ilića, nego bi tako trebalo da se radi u svakom klubu“, predočio je Ilić.

Videlo se na licu trenera crno-belih da ga dosta toga muči, ali o tome nije želeo detaljnije da govori:

„Tišti me mnogo toga, ali ništa ne delim sa javnošću.“

Ono što može da podeli jesu očekivanja pred duel sa ekipom na Banovom brdu, gde je i počeo trenersku klupsku karijeru.

„Uvek su neizvesne utakmice sa ekipom Čukaričkog u poslednje vreme. Poznajem većinu igrača privatno, sa mnogima sam igrao, nekima sam bio i trener. Domaćini su promenili trenera, dobili novu energiju i čeka nas težak meč, jer imaju dosta fudbalera koji mogu da nam naprave probleme. Mi smo Partizan i očekujem da ponovimo disciplinu i želju kao protiv Železničara, te da zabeležimo pobedu. Ne znam u kakvoj je tačno situaciji Čukarički, ali je Partizan u komplikovanoj situaciji. Radio sam ranije u Čukaričkom, njegov položaj na tabeli nije zadovoljavajući, a nije ni naš. Sutra je prilika da se koliko-toliko pomerimo sa mesta na kom smo sad.“

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Više puta od početka prvenstva govorilo se kako Parni valjak samo što nije krenuo, a to nikako da se desi:

„Ja ne znam više gde može da se preokrene sezona i koliko dublje možemo da tonemo, ali je novi meč prilika da napravimo dobru igru, da disciplinu, želju i agresivnost iz Pančeva ponovimo i da zabeležimo tri boda. Pobede su lek, dižu samopouzdanje igračima i treneru, a Partizan uz rezultat mora da prikazuje i dobru igru. Trudim se da budem iskren – bez obzira na tri boda protiv Novog Pazara i poraz u Pančevu, moje mišljenje je da je tim odigrao bolje protiv Železničara. Trudiću se da te dve stvari, koliko god možemo, ukomponujemo i beležimo dobre rezultate.“

Kao čovek fudbala, Saša Ilić je u kontaktu sa velikim brojem trenera i bivših saigrača, pa i rivala, što bi moglo da mu koristi da prevaziđe ovaj delikatan trenutak:

„Sa mnogim ljudima koji se bave trenerskim poslom se čujem i pričamo o Partizanu, kao i sa igračima. Svi su saglasni da je ovo teška situacija i da kriza traje dugo. Jednostavno, daju mi podršku da istrajem. Nije lako ni meni, ni navijačima, ali neke stvari ne mogu da se promene kako smo zamislili. Biće potrebno vreme, a da li ga imamo? U Partizanu ga nikad nema.“

Pitanje je da li će biti i novih igrača na zimu:

„Nisam u situaciji da pričam dugoročno. Ovo što sam vam rekao je moje viđenje stvari, ne kažem da sam u pravu, a nije ni vreme ni mesto da se priča o toj temi.“

Za kraj, Ilić se kao veliki ljubitelj sporta osvrnuo na pobedu Partizana u evroligaškom derbiju:

„Gledao sam derbi, čestitam na pobedi, zasluženo. Mislio sam da ćemo ranije rešiti pitanje pobednika, ali dokazano je da u košarci nikad ne možeš da budeš siguran, da meč traje 40 minuta i da smo posle velikog vođstva došli u situaciju da igramo produžetke. Zahvaljujući Pajoli i njegovoj trojci smo pobedili. Raduje me ta serija, kao što me ne raduje ova u fudbalskom klubu“, kiselo se nasmejao Saša Ilić, šef stručnog štaba Partizana.