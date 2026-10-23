Ilić ne popušta Seku tako lako: Nije normalno da nešto napravi, izvini se i odmah posle toga igra
Vreme čitanja: 4min | pet. 23.10.26. | 14:05
„Tišti me mnogo toga, ali ništa ne delim sa javnošću“, ističe trener Partizana
Hteli u Partizanu to da priznaju ili ne, Demba Sek je i dalje jedna od centralnih tema. Tako je i pred subotnji meč sa Čukaričkim, u okviru 13. kola Mozzart Bet Superlige. Na njemu se Senegalac neće pojaviti, ni kao starter, ni kao rezerva.
Odluka trenera Saše Ilića da privremeno skloni Afrikanca iz takmičarskog pogona, pošto je ovaj udario Nikolu Čumića prošle sedmice, preinačena je pre nekoliko dana u povratak treninzima nekadašnjeg člana Torina, jer se krilni napadač izvinio grupi za pomenuti postupak. A samo izvinjenje ne znači da će automatski igrati. Naprotiv.
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Ilić je objavio da Demba Sek nije u konkurenciji za sastav, baš kao povređeni Milan Vukotić i Šaka Traore, te crvenim kartonom kažnjeni Mario Jurčević, a potom je obrazložio odluku.
„Ne bi trebalo Sek da se izvini Saši Iliću, kao što pišete, nego saigračima, jer je njima napravio problem, a ne meni. Kasno je to uvideo i izvinio se. Prošlo je pet, šest dana i u narednom periodu, ako bude kvalitetno trenirao, biće u konkurenciji. Sutra neće. Ako mislite da je normalno da neko dođe, napravi problem, izvini se i odmah igra posle toga... To nije normalno. To se ne radi zato što je u pitanju postulat Saše Ilića, nego bi tako trebalo da se radi u svakom klubu“, predočio je Ilić.
Videlo se na licu trenera crno-belih da ga dosta toga muči, ali o tome nije želeo detaljnije da govori:
„Tišti me mnogo toga, ali ništa ne delim sa javnošću.“
Ono što može da podeli jesu očekivanja pred duel sa ekipom na Banovom brdu, gde je i počeo trenersku klupsku karijeru.
„Uvek su neizvesne utakmice sa ekipom Čukaričkog u poslednje vreme. Poznajem većinu igrača privatno, sa mnogima sam igrao, nekima sam bio i trener. Domaćini su promenili trenera, dobili novu energiju i čeka nas težak meč, jer imaju dosta fudbalera koji mogu da nam naprave probleme. Mi smo Partizan i očekujem da ponovimo disciplinu i želju kao protiv Železničara, te da zabeležimo pobedu. Ne znam u kakvoj je tačno situaciji Čukarički, ali je Partizan u komplikovanoj situaciji. Radio sam ranije u Čukaričkom, njegov položaj na tabeli nije zadovoljavajući, a nije ni naš. Sutra je prilika da se koliko-toliko pomerimo sa mesta na kom smo sad.“
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Više puta od početka prvenstva govorilo se kako Parni valjak samo što nije krenuo, a to nikako da se desi:
„Ja ne znam više gde može da se preokrene sezona i koliko dublje možemo da tonemo, ali je novi meč prilika da napravimo dobru igru, da disciplinu, želju i agresivnost iz Pančeva ponovimo i da zabeležimo tri boda. Pobede su lek, dižu samopouzdanje igračima i treneru, a Partizan uz rezultat mora da prikazuje i dobru igru. Trudim se da budem iskren – bez obzira na tri boda protiv Novog Pazara i poraz u Pančevu, moje mišljenje je da je tim odigrao bolje protiv Železničara. Trudiću se da te dve stvari, koliko god možemo, ukomponujemo i beležimo dobre rezultate.“
Kao čovek fudbala, Saša Ilić je u kontaktu sa velikim brojem trenera i bivših saigrača, pa i rivala, što bi moglo da mu koristi da prevaziđe ovaj delikatan trenutak:
„Sa mnogim ljudima koji se bave trenerskim poslom se čujem i pričamo o Partizanu, kao i sa igračima. Svi su saglasni da je ovo teška situacija i da kriza traje dugo. Jednostavno, daju mi podršku da istrajem. Nije lako ni meni, ni navijačima, ali neke stvari ne mogu da se promene kako smo zamislili. Biće potrebno vreme, a da li ga imamo? U Partizanu ga nikad nema.“
Pitanje je da li će biti i novih igrača na zimu:
„Nisam u situaciji da pričam dugoročno. Ovo što sam vam rekao je moje viđenje stvari, ne kažem da sam u pravu, a nije ni vreme ni mesto da se priča o toj temi.“
Za kraj, Ilić se kao veliki ljubitelj sporta osvrnuo na pobedu Partizana u evroligaškom derbiju:
„Gledao sam derbi, čestitam na pobedi, zasluženo. Mislio sam da ćemo ranije rešiti pitanje pobednika, ali dokazano je da u košarci nikad ne možeš da budeš siguran, da meč traje 40 minuta i da smo posle velikog vođstva došli u situaciju da igramo produžetke. Zahvaljujući Pajoli i njegovoj trojci smo pobedili. Raduje me ta serija, kao što me ne raduje ova u fudbalskom klubu“, kiselo se nasmejao Saša Ilić, šef stručnog štaba Partizana.