Iliev: Ponovo imamo blago u Humskoj, Sale je vanserijski stručnjak

Na mala vrata ušao je Partizan u šesnaestinu finala Lige konferencije, remijem sa kiparskim Anortozisom kod kuće, ali bez obzira na 1:1 u poslednjem meču grupne faze i slabo izdanje tima, prvi čovek sportskog sektora crno-belih, Ivica Iliev, za RTS je pohvalno govirio o igračima i treneru Aleksandru Stanojeviću.

Nekadašnji golgeter istakao je da u Partizanu ne moraju da brinu za budućnost jer imaju novu grupu kvalitetnih mladih igrača, a Stanojevića je ocenio kao vanserijskog stručnjaka.

"Imamo blago u Humskoj ponovo. Videli ste da su utakmicu izneli igrači od 18 ili 19 godina. Deca Partizana. To je ono čime se ponosimo i pored tih kadrovskih problema, imamo toliki fond igrača. Posao koji radi Aleksandar Stanojević se pokazao kao uspešan", istakao je Iliev.

Pre toga, osvrnuo se na veliki uspeh srpskog fudbala i dva predstavnika u evropskim mečevima na proleće.

"Na našu sreću, uspeli smo zahvaljujući fantastičnim momcima i sada smo u situaciji da srpski fudbal ima dva predstavnika. Čestitao bih ovom prilikom Crvenoj zvezdi na neverovatnom uspehu i evo posle četiri godine oba naša kluba igraju evropsko proleće i očekuje nas nešto sasvim neverovatno i spektakularno. Ono što nas sve raduje jeste situacija u kojoj se srpski fudbal našao, a do juče je bilo nezamislivo, da već do kraja jeseni smo sigurni da će od sezone 2023/2024. imati šampiona koji direktno ide u Ligu šampiona".

Partizan je u debitantsko UEFA takmičenje ušao od drugog kola kvalifikacija. Na putu ka grupnoj fazi eliminisani su slovačka Dunajskaja Streda, ruski Soči i portugalska Santa Klara. Rivali u grupi bili su kiparski Anortozis, estonska Flora i belgijski Gent, koji se našao ispret crno-belih i time izborio direktan prolaz u osminu finala Lige konferencije.

"Izuzetno težak put. Kvalifikacije koje su možda i najteže od kada se igra ovaj sistem takmičenja – sa fantastičnim ekipama iz mnogo jakih zemalja. Onda grupa gde smo krenuli fantastično i već u trećem kolu bili konkurent za prvu poziciju. Nažalost, posle tog dvomeča sa Gentom, kada smo izgubili šansu za prvu poziciju, kao da je došlo do nekog blagog opuštanja i nekog mentalnog pada. Ekipa se takoreći osećala sigurno za tu drugu poziciju, dozvolila sebi luksuz da, uz ostale rezultate isto, u poslednjem kolu odlučuje o plasmanu", skrenuo je pažnju Iliev na problem koji je doveo ekipu da do poslednjeg trenutka strepi za prolaz, iako je neizvesnost mogla da bude izbegnuta.

Aleksandar Stanojević u odlučujućem meču nije mogao da računa na najboljeg strelca tima, pošto se Rikardo Gomeš na dan meča sa Anortozisom nije osećao dobro. Na najbolji način njegov izostanak nadomestio je Marko Milovanović, trećim seniorskim golom u sedam dana, u tri različita takmičenja (prvo Dubočici u kupu, zatim Novom Pazaru u prvenstvu i u četvrtak Anortozisu u Ligi konferencije).

"Gubitak energije i napona, to je igrač koji je nosio ekipu tokom cele sezone. Sistem je jednostavno stao, ali se on sada oseća dobro", objasnio je Iliev.

Na konferenciji za medije posle meča, Aleksandar Stanojević, ljutito je govorio o negativnom ambijentu među navijačima Partizana koji se odnosi na ekipu.Iliev je probao da "spusti loptu" kada je reč o toj temi.

"Mogu samo da pričam i želim da pričam jedino o ekipi, i o Saletu, vanserijskom stručnjaku. O igračima koje imamo, a to je veliki broj kvalitetnih fudbalera. Ovom prilikom bih se zahvalio našem jugu, našim vernim navijačima koji se iz utakmice u utakmicu toliko trude da vode naš klub do pobeda. I onim najvažnijim, novoj crno-beloj armiji, a to su naša dečica koja su u sve većem broju prisutna", zaključio je Iliev za RTS.

Crno-beli naredni meč igraju u ponedeljak od 15.45 u Gornjem Milanovcu, protiv Metalca.