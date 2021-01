Bajern može mirno da planduje i sanja. To stoji. Ali ako mu neko i bude remitio taj san, biće to RB Lajpcig - najomraženiji tim nemačke. Koliko god ga voleli ili ne voleli, Lajpcig radi velike stvari. Radio je to prošle sezone kada je posle plsmana u Ligu šampiona obezbedio ulazak "među četiri". Radi i to i ove. Kiksevi na stranu, Bikovi su posle 19 rundi drugi tim Nemačke, imaju podosta manje od Bajerna, no isto tako podosta više od prvog pratioca: RB Lajpcig - Bajer Leverkuzen 1:0.

Iz svega prikazanog poslednjih nedelja Vekself se iskristalisao kao bolji i valjaniji rival Bajernu od Borusije iz Dortmunda - između ostalog tako što je tukao Milionere pre desetak dana - a posle današnjeg pada u "istočnom bloku" jasno je: Bavarce može da juri samo Nagelsmanova četa.

Derbi jeste bio, ali kvalitet fudbala dosta loš. Neće zameriti "picajzla" Julijan Nagelsman koga su posle poraza u Majncu počeli da sele iz kluba. Doduše na bolje i veće... Real Madrid? Situacija je sada dosta drukčija. Lajpcig je dobio pre svega direktnog konkurenta za Ligu šampiona, pobegao mu, a kako se i odvojio kao prvi pratilac Bajernov, biće lakše.

Odlučio je gol Kristofera Enkukua, odbačenog deteta Pari Sen Žermena, koji je uspeo da iskoristi smušenost gotovo pet igrača Leverkuzena na desetak kvadratnih metara...

Peter Boš nije uspeo da uspostavi svoju igru dominacije u pasu. Bajer je izgubio još jedan derbi - posle Volfzburga kod kuće - i prosuo sve što je prihodovao od velikog trijumfa nad Dortmundom. Nagelsman je na sličan način više puta nadvisio Karla Anačelotija, u jednoj situaciji i Pepa Gvardiolu.

A ponovio je slične egzibicije i u Ligi šampiona prošle sezone.

Deluje da samo Lajpcig može da se trka sa Bajernom. Ako već nekoga treba tražiti...





BUNDESLIGA - 19. KOLO

Petak

Štutgart – Majnc 2:0 (0:0)

/Kalajdžić 55, Vamangituka 72/

Subota

Bajern – Hofenhajm 4:1 (2:1)

/Boateng 32, Miler 43, Levandovski 57, Gnabri 63 – Kramarić 44/

Dortmund – Augzburg 3:1 (1:1)

/Dilejni 26, Sančo 63, Udokaj ag 76 – Han 10/

Ajntraht – Herta 3:1 (0:0)

/Silva 68, 95, Hintereger 85 – Pjatek 66/

Union Berlin – Menhengladbah 1:1 (1:0)

/Knohe 31 – Plea 59/

Verder – Šalke 1:1 (0:1)

/Movald 77 – Maskarel 38/

RB Lajpcig - Leverkuzen 1:0 (0:0)

/Enkunku 51/

Nedelja

15.30: (2,35) Keln (3,10) Bilefeld (3,25)

18.00: (1,90) Volfzburg (3,50) Frajburg (4,10)