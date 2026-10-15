Ima li spasa za Bor? Šest poraza u nizu, a sledi gostovanje Javoru...

Taj pogodak Dražena Dubačkića bio je za 1:1. Zaličilo je čak da bi belo-crni mogli da iznenade jedini neporažen tim u ligi, ali ubrzo posle toga je Bratislav Đukić dobio drugi žuti karton. TSC je to iskoristio i sa dva pogotka Nemanje Nikolića, te jednim Aranđela Stojković je stigao do ubedljivog trijumfa.

“Do crvenog kartona i jedanaesterca bili smo ravnopravan protivnik TSC-u. Smatram da je penal možda i prestrogo dosuđen, ali ne želimo da tražimo alibi. Važno je da javnost, kao i sami igrači, znaju da smo u poslednje dve utakmice zaslužili da osvojimo nekoliko bodova. To je činjenica i na tome moramo da gradimo samopouzdanje za nastavak prvenstva”, kazao je Vasiljević.

⏳⏳⏳

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

⏳⏳⏳

Od osam bodova, koliko Bor ima, pola je osvojio kao gost. Podignute glave se vratio iz Loznice (0:0) i Leskovca (2:1).

Međutim, Ivanjica nije baš idealno mesto za vađenje. Javor je od početka sezone ostvario pet pobeda pred svojim navijačima, uz remi sa Voždovcem (1:1) i poraz od OFK Vršca (1:2). Zato je sada treći na tabeli sa četiri boda manje od lidera Borca.

„U Ivanjici se uvek teško igra i bodovi se tamo teško osvajaju, ali spremno dočekujemo duel. Povoljan rezultat dao bi nam dodatni vetar u leđa, posebno jer smo u naredna dva kola domaćini, a bodovi su nam preko potrebni. Idemo utakmicu po utakmicu i želimo da do zimske pauze upišemo što više pozitivnih rezultata“, rekao je kapiten Bora 1919 Dejan Milićević.

MOZZART BET PRVA LIGA – 14. KOLO

Petak

14.00: OFK Vršac – Teleoptik

Subota

14.00: Smederevo – Proleter 023

16.00: Javor- Bor 1919

18.00: Jedinstvo Ub – Grafičar

18.00: Napredak – Dubočica

18.00: TSC Bačka Topola – Metalac

Nedelja

14.00: Voždovac – Loznica

Ponedeljak

18.00: Spartak Subotica – Borac 1926