Ima li spasa za Bor? Šest poraza u nizu, a sledi gostovanje Javoru...
Vreme čitanja: 3min | čet. 15.10.26. | 16:04
Novi trener fenjeraša Mozzart Bet Prve lige, Zoran Vasiljević, smatra da njegov tim zaslužuje više bodova nego što ima
Može li Bor 1919 da preživi u Mozzart Bet Prvoj ligi, s obzirom na to da se na kraju sezone šest ekipa seli u treći rang? Trenutna situacija nije baš idealna, tim sa istoka Srbije je poslednji na tabeli sa uoči 14. kola sa najmanje datih i najviše primljenih golova, te serijom od šest poraza u nizu. Zasad nije pomogla ni smena trenera Miljana Đurovića, odnosno dolazak Zorana Vasiljevića na njegovo mesto. I da stvari budu još gore, realno je da Bor doživi i sedmi uzastopni poraz, pošto će u subotu od 16 časova gostovati jednoj od najboljih ekipa u ligi, Javoru u Ivanjici.
U Boru ipak ne očajavaju. Smatraju da ima još dovoljno vremena da stvari krenu u pozitivnijem smeru. Ako je za neku utehu, u prošlom kolu protiv TSC-a (1:4) su prekinuli jedan negativan niz, pošto su posle pet utakmica, odnosno čak 539 minuta posta postigli gol.
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Taj pogodak Dražena Dubačkića bio je za 1:1. Zaličilo je čak da bi belo-crni mogli da iznenade jedini neporažen tim u ligi, ali ubrzo posle toga je Bratislav Đukić dobio drugi žuti karton. TSC je to iskoristio i sa dva pogotka Nemanje Nikolića, te jednim Aranđela Stojković je stigao do ubedljivog trijumfa.
“Do crvenog kartona i jedanaesterca bili smo ravnopravan protivnik TSC-u. Smatram da je penal možda i prestrogo dosuđen, ali ne želimo da tražimo alibi. Važno je da javnost, kao i sami igrači, znaju da smo u poslednje dve utakmice zaslužili da osvojimo nekoliko bodova. To je činjenica i na tome moramo da gradimo samopouzdanje za nastavak prvenstva”, kazao je Vasiljević.
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Od osam bodova, koliko Bor ima, pola je osvojio kao gost. Podignute glave se vratio iz Loznice (0:0) i Leskovca (2:1).
Međutim, Ivanjica nije baš idealno mesto za vađenje. Javor je od početka sezone ostvario pet pobeda pred svojim navijačima, uz remi sa Voždovcem (1:1) i poraz od OFK Vršca (1:2). Zato je sada treći na tabeli sa četiri boda manje od lidera Borca.
„U Ivanjici se uvek teško igra i bodovi se tamo teško osvajaju, ali spremno dočekujemo duel. Povoljan rezultat dao bi nam dodatni vetar u leđa, posebno jer smo u naredna dva kola domaćini, a bodovi su nam preko potrebni. Idemo utakmicu po utakmicu i želimo da do zimske pauze upišemo što više pozitivnih rezultata“, rekao je kapiten Bora 1919 Dejan Milićević.
MOZZART BET PRVA LIGA – 14. KOLO
Petak
14.00: OFK Vršac – Teleoptik
Subota
14.00: Smederevo – Proleter 023
16.00: Javor- Bor 1919
18.00: Jedinstvo Ub – Grafičar
18.00: Napredak – Dubočica
18.00: TSC Bačka Topola – Metalac
Nedelja
14.00: Voždovac – Loznica
Ponedeljak
18.00: Spartak Subotica – Borac 1926