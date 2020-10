Milanova serija traje. Rosoneri su večeras odigrali i 21. utakmicu zaredom u svom takmičenjima bez poraza. Savladali su Seltik u Glazgovu3:1 u prvom kolu Lige Evrope i uspešno započeli grupnu fazu takmičenja.

Sve je počelo tamo prošle sezone posle pauze zbog pandemije korona virusa i evo još traje. Rosonerima je ovo bila osma pobeda od starta ove sezone u osam mečeva ako računamo i onu na penale protiv Rio Avea. Neuništivi Zlatan Ibrahimović i mlada ekipa Stefana Piolija igraju iznad svih očekivanja i obećavaju da je ovo ta dugo čekana sezona povratka Milana na veliku scenu.

Uprkos suženom igračkom rosteru zbog povreda Rebića i Čalhanoglua, Pioli je opet izveo jak tim sa nosiocima Ibrahimovićem, Kesijem, Donarumom, Romanolijem, Kjerom, Ernandezom, ali je i dao priliku rezervistima poput Kastiljeha i Krunića, debitantu Dalotu pojačanjima Tonaliju i Braimu Dijazu.

Seltiku je nedostajala gomila bitnih igrača poput Foresta, Eduara, Kristija, Žilijena, Bitona... I videlo se to od prvog minuta. Milan je kontrolisao utakmicu, Seltik je bio bezopasan i Rosoneri su poveli posle 15 minuta igre. Rade Krunić je posle godinu i kusur dana postigao prvenac u dresu slavnog kluba. Kastiljeho je centrirao iz prekida, a Krunić perfektno pogodio glavom.

????️ GOOOAL RADE KRUNICpic.twitter.com/xkwovVgSxa — AC Milan Reports (@ACMReports) October 22, 2020

Nastavio je Milan da diktira ritam, Donaruma nije imao posla i u finišu poluvremena su gosti duplirali vođstvo. Ibrahimović je lansirao Tea Ernandeza po levom boku, a kada se on zaleti u punom sprintu, onda je to obično šansa za gol... Lopta je došla do još jednog otpisanog igrača Reala Madrida, Braima Dijaza. Mladi Španac se lepom varkom oslobodio dvojice domaćih fudbalera i lukavo pogodio dalji ugao.

????️ GOOOAL BRAHIM DIAZpic.twitter.com/H4DIlL4lXS — AC Milan Reports (@ACMReports) October 22, 2020

Spustio je Milan gas u drugom poluvremenu, dobrim delom kontrolisao situaciju na terenu, a onda dozvolio Seltiku gol na jedini mogući način. Iz prekida. Eljunusi je bio najviši u skoku posle kornera i udahnuo je nadu domaćinu. Pokušao je Seltik stihijskim napadima u finišu, ali je u nadoknadi vremena kažnjen još jednim golom preko brznogog rezerviste Haugea. Pojačanje iz Norveške je postiglo prvi gol u dresu novog kluba, a Milan je pored tri boda dobio i spoznaju da i na klupi ima igrače koji mogu da preuzmu odgovornost.

Hauge’s first goal with Milan ????



pic.twitter.com/vCFfnJ87IJ — ACM Comps (@CompsACM) October 22, 2020

U istoj grupi je pobedu od 4:1 u gostima ostvario Lil protiv Sparte u Pragu. Bomba supertalentovanog Jusufa Jazidžija u nadoknadi prvog poluvremena je načela Spartu koja je od 23. minuta igrala sa igračem manje posle isključenja Krejčija.

Uspeo je Dočkal na početku drugog dela igre da vrati nadu domaćima, ali je potom Jazidiži postigao još jedan gol. Ovog puta glavom. Meč je prelomio brzonogo krilo Ikone pogotkom u 65. minutu posle sjajne asistencije Sumarea, da bi Jazidži još jednim šmekerskim golom na kraju kompeltirao het-trik. Lil definitivno ima plejadu sjajnih maldih igrača koje će debelo naplatiti velikim klubovima...

Lester je rutinski na startu pokazao ko je favorit u grupi G i savladao ukrajinsku Zoriju 3:0. Ni Lisice nisu potcenile značaj Lige Evrope i i izvele su skoro najjači tim koje su imale s obzirom na povrede Vardija, Sojundžua, Ndidija... Zorija se branila od starta i izdržala nešto duže od pola sata a onda je nokautirana. Medison se u 33. minutu snašao u gužvi ispred gola posle stative Barnsa, da bi Barns potom dotukao goste u 45. minutu posle sjajnog slalom i prelepog „bockanja“ preko golmana. Sve je bilo gotovo... Tačku je stavio Ihenačo sredinom drugog poluvremena posle velike greške odbrane gostiju.

U istoj grupi je Braga iskoristila prednost domaćeg terena i statusa favorita savladavši AEK sa 3:0. Brazilac Galeno je postigao lep gol glavom u finišu prvog poluvremena i poveo Portugalce ka pobedi. Potom je u 78. minutu asistirao Paulinju, da bi Paulinjo desetak minuta kasnije asistirao Orti za konačnih 3:0.

GRUPA G

Braga - AEK 3:0 (1:0)

/Galeno 44, Paulinjo 78, Orta 88/

Lester - Zorja 3:0 (1:0)

/Medison 29, Barns 45, Ihenačo 67/

GRUPA H

Seltik - Milan 1:3 (0:2)

/Eljunusi 76 - Krunić 14, Dijaz 42, Hauge 90+2/

Sparta - Lil 1:4

/Dočkal 47 - Jazidži 45+1, 60, 75, Ikone 66/