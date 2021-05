Bio je tehnički jedan od najkompletnijih napadača Srbije s kraja prošlog veka i da ga povrede nisu usporile ko zna gde bi bila granica. Ali u Crvenoj zvezdi znaju koliko Goran Drulić zna, pa mu je sada pronađena i bar privremena uloga u Ljutice Bogdana.

Drulić će u narednih nekoliko dana raditi sa najtalentovanijim napadačima crveno-belog omladinskog pogona. Ideja je i da se on sam razvija u trenerskom smislu, a i da mladim Zvezdinom igračima kroz individualne treninge prenese deo bogatog iskustva i usavrši pojedine segmente u njihovoj igri.

“Ovo je deseta godina kako radim kao trener u Španiji sa A licencom. Volim da radim na detaljima. Uživam kada sam na terenu. Ne posmatram to samo kroz rad sa napadačima nego opširnije od toga. Pošto ću sada raditi samo sa napadačima, poziciji koju sam ja igrao. Pokušaću nešto da im prenesem i nadam se da će naučiti nešto od mene, kao što sam i ja učio od svojih trenera. Moraju da znaju da talenat ne znači puno. I pored toga igrači moraju puno da rade i da slušaju svoje trenere. Za mene lično je bitan karakter kakav imaju i da li žele da napreduju. Koliko god talenta ima on se jedino radom može nadograditi. Na pametan način, korak po korak se može stići do najvišeg nivoa i zahteva“, komentariše Drulić.

I sam zadovoljan što je ponovo na Topčiderskom brdu.

“Kad god dođem u Srbiju, ja se trudim da svratim u Crvenu zvezdu. Sećam se perioda kada sam ovde došao kao omladinac i kada sam postigao 53 pogotka. Imao sam veliku čast i privilegiju da igram sa sjajnim igračima. Mnogo momaka koji su kasnije napravili izuzetno dobre karijere. Drago mi je i zadovoljstvo mi je uvek kada dođem ovde. Ovo je moja druga kuća. Iskoristio sam priliku da svoje iskustvo podelim sa trenerima i mlađim naraštajima. Ja sam u Zvezdu došao kao klinac, a otišao kao zreo čovek. I malo mi je čudno što sam ponovo obukao trenerku sa ovim grbom“, završava Drulić.