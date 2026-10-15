Imamo i srpski okršaj u Ligi konferencije

Od početka prvenstva Stevanović je propustio samo jednu utakmicu Univerzitatee, protiv Arđeša, a taj meč je njegova ekipa izgubila sa 0:1. Takođe, 28-godišnji Nišlija je ostao na klupi i u kvalifikacijama za Ligu šampiona protiv Levskog, a tada su Bugari isto slavili minimalnim rezultatom, pa je utisak da je portugalski trener Filipe Koeljo naučio lekciju. Kad već igra sa tri štopera, u samoj sredini mora da mu bude Stevanović ukoliko želi do pozitivnog rezultata.

S druge strane, Gudelj je u Hetafe došao tek pred kraj prelaznog roka, tako da je propustio početak prvenstva, ali i plej-of za Ligu konferencije protiv Partizana. Nije učestvovao u pobedi španskog tima ukupnim rezultatom 5:4.

18.45: (3,15) Univerzitatea Krajova (3,15) Hetafe (2,40)

Zato, u Primeri je odigrao svih šest utakmica koje je mogao, od čega poslednjih pet po 90 minuta. Prošlog vikenda je u porazu od Barselone (0:3) Gudelj igrao na mestu štopera, dok je kolo pre toga u trijumfu nad Malagom (1:0) zauzeo poziciju u veznom redu. Uostalom, na te dve pozicije se smenjivao poslednjih godina i u Sevilji i u reprezentaciji Srbije, tako da za 34-godišnjaka to nije ništa čudno.

Univerzitatea je u odličnoj formi, vezala je pet uzastopnih pobeda na domaćoj sceni. Pritom, na poslednja četiri meča nije primila nijedan gol, a u toj seriji je deklasirala FCSB sa 5:0 i Univerzitateu iz Kluža sa 4:0.

Posle 11 kola Stevanović i drugovi su treći na tabeli sa 23 poena, tri manje od Dinama iz Bukurešta i jednim od Rapida. Hetafe je pak 14. u Primeri sa osam bodova iz osam utakmica. Naravno, kvalitet ta dva prvenstva nije za poređenje...

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

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LIGA KONFERENCIJE – 1. KOLO

Četvrtak

18.45: (6,00) CSKA Sofija (4,00) Monako (1,50)

18.45: (6,00) Egnatija (4,00) Midtjiland (1,57)

18.45: (1,70) Gent (4,00) Orhus (5,00)

18.45: (4,80) Hajduk Split (4,20) Ajaks (1,65)

18.45: (6,00) KuPS (4,40) Trabzon (1,47) - MOZZART RELAX

18.45: (2,50) Lugano (3,40) Crvena zvezda (2,80) - MOZZART RELAX

18.45: (1,37) Mjelbi (4,90) Inter Eskaldes (8,50)

18.45: (1,25) Panatinaikos (6,50) Borac Banjaluka (10,5) - MOZZART RELAX

18.45: (3,15) Univerzitatea Krajova (3,15) Hetafe (2,40)

21.00: (1,35) Atalanta (5,30) Pafos (8,00) - MOZZART RELAX

21.00: (1,15) Bran (8,00) Linkoln Red Imps (16,0)

21.00: (1,03) Brajton (16,5) Kauno Žalgiris (50,0)

21.00: (2,50) Kopenhagen (3,25) Braga (2,90)

21.00: (1,23) Frajburg (6,50) Jablonec (12,0) - MOZZART RELAX

21.00: (3,00) Harts (3,50) Nordsjeland (2,30)

21.00: (1,28) Sint Trojden (5,30) Iberija 1999 (9,00)

21.00: (1,22) Tvente (7,00) Tun (11,0)

***Kvote su podložne promenama