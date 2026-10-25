(©Starsport)
(©Starsport)

In memoriam: Darko Božović

Vreme čitanja: 1min | ned. 25.10.26. | 10:27

Nekadašnji golman preminuo u 48. godini

Nekadašnji golman Partizana, Bežanije, Slobode iz Užica, Voždovca, Darko Božović, preminuo je u 48. godini.

Božović je preminuo posle velike borbe sa teškom bolešću raka želuca. Pre godinu dana na njegovu situaciju javnosti su skrenuli pažnju njegove kolege golmani, koji su pokrenuli humanitarnu akciju za pomoć Darku, koji se lečio u Turskoj. Nažalost, godinu dana kasnije Božović je izgubio ovu bitku.

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Darko Božović je rođen u Podgorici, pa je branio dva puta za reprezentaciju Crne Gore, a jedno vreme je radio i kao trener golmana omladinske reprezentacije Srbije.

Najveće uspehe u karijeri Božović je ostvario sa Partizanom, gde je osvojio tri titule i dva kupa Srbije.

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Darko BožovićIn memoriam
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