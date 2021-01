Dosta je zamerki ove sezone na defanzivnu liniju Intera koja je rivalima dozvolila 23 gola na 17 utakmica Serije A. Međutim, u toj odbrani iz vizure milanskog velikana postoji figura koja bi mogla da izraste u nosioca igre u svojoj trećini, a oličena je u 21-godišnjem Alesandru Bastoniju.

Talentovani štoper i mladić koji je zabeležio tri nastupa za A selekciju Italije, ima ugovor do 2023. godine, a čelnici Neroazura su odlučili da ga dodatno blindiraju kako u narednim sezonama ne bi ušli u problem i ispod cene izgubili zlatnu koku. Prema informacijama koje je podelio transfer ekspert Nikolo Šira, Inter i zastupnici mladog fudbalera dogovaraju produžetak saradnje koja bi posle potpisa trebalo da traje do 2025. godine, a na osnovu novog ugovora Bastoni bi godišnje prihodovao 2.400.000 evra neto. Zarada bi mu dakle porasla četvorostruko i to je jasan pokazatelj koliko na Đuzepe Meaci vrednuju doprinos i igre 190 centimera visokog štopera.

Pod dirigentskom palicom Antonija Kontea momak iz Kazalmađorea igra konstantno – propustio je samo tri utakmice na domaćoj sceni, jednu zbog korona virusa, a na preostalih 13 bio je starter. Uspeo je da iz postave istisne iskusnog Aleksandra Kolarova. U grupnoj fazi Lige šampiona je počeo sa klupe, dobio 11 minuta protiv Menhengladbaha u prvom kolu i asistirao Romeluu Lukakuu za bod u 90. minutu. Nakon toga u narednih pet mečeva evropske elite našao se u startnoj postavi.

U isto vreme Inter će rešiti situaciju sa Danilom Dambrozijom kojem ugovor ističe predstojećeg leta, tako što će ga produžiti na još godinu dana. Međutim, nema sumnje da je momak kojem je tržišna vrednost prema specijalizovanom sajtu Transfermarkt procenjena na 50.000.000 evra apsolutni prioreitet.