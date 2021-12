Inter i Eriksen - kraj!

Kristijan Eriksen je juče trenirao prvi put posle 173 dana pauze i srčanog udara koji je doživeo na meču Evropskog prvenstva protiv Finske. A uskoro će postati i slobodan igrač bez kluba…

Inter i Danac su postigli dogovor o raskidu ugovora koji će biti formalizovan do kraja godine. I da su hteli da odrade ugovor do njegovog isteka 2024 godine, ne bi bilo izvodljivo. Danskom vezisti je letos ugrađen defirbilator sa kojim je zabranjeno baviti se profesionalnim sportom u Italiji i kraj saradnje je bio jedino rešenje. Nisu poznati finansijski detalji dogovora osim da je FIFA do sada pokrivala tri četvrtine Eriksenove godišnje plate koja je iznosila oko 10.000.000 evra.

Za to vreme Eriksen trenira sa matičnim Odnezom u Danskoj. U pitanju su treninzi najlakšeg intenziteta. Radi vežbe, trčkara i šutira na gol. Ali nije isključeno da se kroz koji mesec opet počne baviti profesionalnim fudbalom. Dosta se spekulisalo o povratku u Ajaks pošto je u Holandiji dozvoljeno da fudbaleri igraju sa srčanim defibrilatorom. Primer je Ajakov prvotimac Dejli Blind.

Za početak bi Eriksen fudbalu mogao da se vrati u Ajaksov B tim pa bi u zavisnosti od razvoja situacije posle toga možda opet konkurisao i za prvi tim Kopljanika u kojem je igrao tri godine pre prelaska u Totenhem.