Inter kupio Janga, možda će i Sančeza, Lautaro nije na prodaju, Verner i Mertens ne dolaze, Kavani nije opcija...

Inter aktivirao opciju za otkup ugovora Ešlija Janga od Mančester Junajteda a nešto slično bi mogao da uradi i sa Aleksisom Sančezom koji je takođe u vlasništvu Crvenih đavola. To je danas potvrdio sportski direktor milanskog kluba Pjero Auzilio.

Jang je u Inter stigao zimus na šestomesečnu pozajmoicu uz opciju da da ostane još jednu sezonu. Kako je Englez očigledno zadovoljio trenera Kontea i ljude u Interu, oni su rešili da ga zadrže i naredne sezone.

Što se Aleksisa Sančeza tiče, on će dobiti šansu da se nametne do kraja ove sezone. Čileanac je letos stigao na pozajmicu posle neuspešnih godinu i po dana na Old Trafordu. Mančester Junajted je tada gledao samo kako da se reši njegove visoke plate koja je iznosila preko 20.000.000 evra bruto godišnje. Inter je tada pristao da plata 5.000.000 evra neto Sančezove plate, a Mančester Junajted preostalih 7.000.000 evra.

„Mogu da potvrdim da smo aktivirali klauzulu za Janga. Želimo da zadržimo sve igrače iz aktuelnog tima uključujući i Sančeza. On je bio dobar pre povrede, pogotovo u mečevima protiv Barselone i Sampdorije. Podsetio je tada na najbolje partije iz Udinezea i Arsenala. Onda je imao peh sa povredom, ali ova pauza se ukazala kao nova šansa za njaga da pokaže šta može“, rekao je Auzilio.

Interov direktor je govorio i o igračima koji su na pozajmicama, a od kojih se očekivalo da donesu klubu veliki prihod kada budu prodati.

„Rok za Perišićev otkup je već istekao, ali smo razgovarali sa Bajernom i postigli džentlmenski sporazum da o otkupu opet pričamo kada se završi sezona. Kaljari nema opciju za otkup Najngolana i on će se vratiti kod nas na kraju sezone. Onda ćemo da sednemo i da napravimo procenu šta je najbolje rešenje za sve. Još nismo ozbiljno razmišljali o statusu Najngolana, ima vremena za to. Rok za otkup Ikardija ističe 31. maja i to je uskoro. Leonardo (direktor Pari Sen Žermena op.a.) je prijatelj, znamo to i pokušavamo da postignemo dogovor. Svima je dobro poznata cifra za njegov otkup, ali je korona virus poremetio situaciju. I ovde tražimo najbolje moguće rešenje za sve jer se Ikardiju ostaje u Parizu. Iako je rok do 31. maja postoje i neki ljudski odnosi koji su bitni i koji bi mogli da produže taj rok“.

Interov čelnik je potom govorio o igračima koji se dovode u vezu sa njegovim klubom kao moguća pojačanja. Pre svih o Brešinom plejmejkeru Sandru Toneliju.

„Vrlo pažljivo pratimo italijansko tržište i mislimo da na njemu ima igrača za nadogradnju našeg tima. Prethodnih godina smo već investirali u Barelu, Sensija i Bastonija i nastavićemo tim putem. Tonali ima kvalitet da igra u Inter, ali ne znam da li je to finansijski izvodljiv transfer. Ne podudaramo se sa onim što traže Breša i Ćelino“.

Auzilio je prokomentarisao i spekulacije o interesu za Vernera i Kunju (oba iz Lajpciga), Kavanija (PSŽ), Mertensa (Napoli).

„Oduvek nam se sviđao Verner i dugo smo ga pratili kroz našu skauting mrežu. Ali on neće doći u Inter iz brojnih razloga. Istina je da ima kaluzulu, ali ima i drugačije motive i znam da sledeće sezone neće biti u Interu. Kunju takođe poznajemo, znamo kakav je put imao u iz Brazila i nastavićemo da ga pratimo. Što se Kavanija tiče, Inter je uvek posebno zainetersovan za tržište slobodnih igrača, on je svakako dobra prilika, ali iskreno vam kažem da do danas nismo mnogo razmišljali o njemu s obzirom da imamo Luakua, Lautara i možda Sančeza. Tu je i mladi Espozito oko kojem ćemo morati da razmislimo šta je najbolje rešenje. Mertens je igrač sa kojim smo imali kontakte, kojem ističe ugovor, ali njegov prioritet je da ostane u Napoliju“.

Mnogo se prethodnih nedelja pričalo i o odlasku Lautara Martineza kojeg žarko želi Barselona i sa kojom se on navodno dgovorio.

„Nemamo nikakvu potrebu da ga prodajemo i ne znam šta on misli o tome. Ako je neko razgovarao sa njim i njegovim agentima, onda zna za otkupnu klauzulu“.