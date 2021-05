Prelepa akcija Interovih fudbalera u 69. minutu rešila je pitanje pobednika u duelu sa Krotoneom. Gosti su slavili 2:0 - u poslednjim trenucima je trijumf overio Ašraf Hakimi - i došli na tri boda do titule. Ukupno 19. u klupskoj istoriji, ali prve od 2010. godine. Istovremeno, Krotone je izgubio i teoretsku šansu za ostanak u Seriji A.

Kalabrezi su odolevali do dvadesetak minuta pred kraj, ali disciplinovana odbrana poklekla je posle pete Aleksisa Sančeza za Romelua Lukakua, koji je ostavio loptu na šut Kritijanu Eriksenu, a Danac imao sreću da Lisandro Magaljan nedovoljno dobro uđe u blok i umesto da pomogne, samo prevari svog golmana Aleksa Kordaza.

Ukoliko u narednom kolu savlada Sampdoriju kod kuće, a na Đuzepe Meaci ima seriju od 13 pobeda, Inter će i zvanično postati šampion. Moguće je, ipak, da izabranici Antonija Kontea neće morati ponovo da se znoje. Ako Sasuolo u nedelju kao domaćin savlada drugoplasiranu Atalantu, šampionska trka će biti rešena. Mada, ishod se već nedeljama nazirao.

Uporni su bili gosti ove subote. Zaređali su sa prilikama već u prvom poluvremenu i do kraja uputili čak 23 šuta, ali tek ulaskom rezervista uspeli su da probiju bedem rivala. Glavni akteri akcije za vodeći pogodak, Sančez i Eriksen, zaigrali su samo par minuta pre pogotka. Mogao je Inter do gola i značajno ranije, ali je u 44. minutu stativa sprečila Lautara Martineza da se upiše u strelce. Bio je to 10. put u poslednjih sedam utakmica za Nerazuri pogađaju okvir gola. Samo minut kasnije Stefano Sensi je bio u odličnoj prilici, ali je Kordaz uspeo da odbrani.

I do drugog gola Inter je mogao ranije, uspeo je i da ga postigne u 86. minutu Romelu Lukaku, ali ga je VAR poništio zbog ofsajda asistenta Ivana Parišića. Ipak, konačnih 2:0 postavio je Hakimi iz kontranapada posle prekida i centaršuta u kazneni prostor Intera.

Pokazali su Konteovi igrači odlučnost da što pre otvore šampionski šampanjac, a ostaje da vidimo hoće li im kolege iz Sasuola pomoći u tome.

Što se tiče srpskih fudbalera u redovima Krotonea, Vladimir Golemić je odigrao ceo meč, dok je Miloš Vulić ušao u 66. minutu. Biće zanimljivo videti hoće li ostati u klubu i po ispadanju u Seriju B ili će promeniti sredinu po završetku sezone.

ITALIJA, SERIJA A - 34. KOLO

Subota

Verona - Specija 1:1 (0:0)

/Salsedo 46 - Saponara 86/

Krotone - Inter 0:2 (0:0)

/Eriksen 69, Hakimi 90+2/

20.45: (1,40) Milan (4,80) Benevento (7,75)

Nedelja

12.30: (1,40) Lacio (4,50) Đenova (8,50)

15.00: (2,70) Bolonja (3,30) Fiorentina (2,60)

15.00: (1,45) Napoli (4,50) Kaljari (7,00)

15.00: (5,80) Sasuolo (4,30) Atalanta (1,55)

18.00: (7,00) Udineze (4,30) Juventus (1,48)

20.45: (2,70) Sampdorija (3,25) Roma (2,65)

Ponedeljak

20.45: (1,57) Torino (4,10) Parma (5,90)

