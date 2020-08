Od Vrela kod Uba do Mančester Junajteda. To je priča Nemanje Matića.

Matić je samo još jedan od velikih fudbalera koji na startu karijere nije imao prave uslove za treniranje i igranje. O tome, ali i o Nemanji Vidiću i popularnosti Mančester Junajteda u Srbiji, teškim danima tokom rata i planovima po završetku karijere, te o Žozeu Murinju, Matić je pričao u zanimljivom intervjuu za UTD podkast, a sve to prenosi Miror.

Englezi potenciraju rat na Balkanu devedesetih, da Matić nije imao mnogo luksuza kao dete. Te dodaju da je suvlasnik tima iz lokalnog mesta i pomogao renoviranje škole.

“Odrastao sam u malom selu, ne previše bogatom. Imali smo jednu loptu za fudbal i jednu za košarku. I mogli smo da biramo. Obično smo birali fudbal. Dok sam odrastao nisam imao adekvatan teren za trening, teren je bio užasan. To nije ni bio teren. Samo bi stavili golove i nacrtali linije i nazvali to terenom. Tako da sam sada želeo da napravim dobar teren za decu, da mogu da treniraju, da napreduju. Ako neko želi da se bavi fudbalom, da ima prave uslove", rekao je Matić u UTD podkastu, a prenosi Miror.

Na početku nije bio zadnji vezn. Već desetka. Trener mu je prvo bio otac.

“O to je noćna mora. To je noćna mora. Nekada pobedimo ubedljivo, dam nekoliko golova, sav srećan, a on mi kaže kod kuće da sam igrao očajno. Igrao sam kao desetka, iza napadača. Kada sam bio mali bio sam nizak i imao sam dobru tehniku, zato sam igrao kao desetka. Kasnije sam porastao i rekli su mi da treba da postanem šestica. Ja sam voleo Zidana, a ostali Brazilca Ronalda. Nisam igrao protiv Zidana, nisam tako star, a-ha-ha. Zakačio sam malo Gigsa”, rekao je Matić, a onda i objasnio sve o odnosu sa mlađim bratom.





Podelio je Matić i neke ne tako lepe uspomene iz detinjstva…

"Naravno, želeo sam da pomognem i školi. Najvažnije je imati dobru školu. Kada sam ja išao u školu, nismo imali čak ni toalet kako treba. Morali smo da idemo negde napolje, u šumu, a-ha-ha. Osećao sam da je to moja obaveza zbog dece tamo. Zaslužuju da imaju bolje uslove za sve. Za školi, za trening, igrališta za malu decu. Tako da sam probao da im pomognem. Radiću to zato mogu", rekao je Matić i objasnio da je imao sreće što nije doživeo probleme sa ratom, ali da jeste bilo problema sa ekonomijom i novcem.

“Morali smo da proizvodimo hranu da bismo preživeli u to vreme. Mi kao deca to ništa nismo shvatali jer smo igrali fudbal po ceo dan, ali je roditeljima bilo teško”.

Vraća na taj način Matić društvu koje je od njega napravilo to što jeste.

"Moramo da budemo iskreni, u Junajtedu, Čelsiju ili Arsenalu na primer, zarađujemo mnogo novca i jedan deo tog novca moramo da potrošimo na budućnost. Jer će mnogi od te dece biti buduće zvezde", rekao je Matić.





Matić je nedavno potpisao trogodišnji ugovor na Old Trafordu i ponosan je što igra za Mančester za koji tvrdi da je treći klub u Srbiji po broju navijača. Naravno, zaslužan za to je i Nemanja Vidić.

"Junajted je veoma popularan u Srbiji. Verovatno je posle Crvene zvezde i Partizana treći klub po broju navijača. Ja sam oduvek voleo Junajted, posebno kada je Vidić igrao. On je iz Srbije, ne živi daleko od mene u zapadnom delu Srbije, tako da sam ga uvek podržavao kao i ostali".

Odluka da dođe u Mančester Junajted bila je laka za Matića.

“Kada sam dobio ponudu da dođem ovde, želeo sam da igram za Junajted, verovatno najveći klub u Engleskoj i jedan od najvećih na svetu. Real Madrid, Mančester Junajted i možda Bajern Minhen. Za mene su to tri najveća kluba na svetu. Bilo je lako da donesem odluku. Kada dobijete šansu da igrate za Mančester Junajted, mislim da to morate da prihvatite".

Saradnja sa Žozeom Murinjom?

"Veliko iskustvo. Kada radite sa njim, možete posle toga da radite sa bilo kojim trenerom. Nekada je teško, moram i to da kažem, ali morate da se naviknete. Jedan od najboljih trenera u istoriji".

Prisetio se Matić i momenta kada se u javnosti pojavila fotografija njega u opremi Mančestera, i to pre nego što je sve ozvaničeno. Kako je to procurilo u javnost?

"Ja sam to fotografisao, a-ha-ha. Imam grupu sa 50 ljudi iz mog mesta i... To su momci sa kojima sam odrastao. A kada sam ustao, video sam da imam 70 poruka, da novine pišu da idem u Junajted. Nisu mi napravili problem u klubu, ali nije mi bila ideja da to izađe u novinama".

Kada Matić završi karijeru?

"Kada prestanem da igram fudbal, obećao sam treneru mog tima iz Vrela da ću potpisati, a-ha-ha. Igraću samo na domaćim utakmicama, jer ću imati tu dobar teren, a tu ću moći da pokažem šta znam", zaključio je Matić javljanje za UTD podkast, zvanični podkast Mančester Junajteda.