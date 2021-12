Ipak nisu prokleti: PSV u 90. minutu do preokreta i prvog mesta (VIDEO)

Delovalo je nestvarn, sve do 80. minuta kada je PSV u Nejmehenu gubio sa 0:1, da ekipa Rodžera Šmita neće uspeti da iskoristi kikseve Ajaksa i Fajenorda u ovom kolu i konačno se vratiti na prvo mesto Eredivizije, ali je ipak uspela. I to teškom mukom, ali apsolutno zasluženo, posle velikog pritiska na gol domaćina - 2:1 (0:1).

NEC je vodio golom Magnusa Matsona još od osmog minuta, a onda odolevao više od 70 minuta, čak imao i nekoliko šansi da kazni domaćina iz kontranapada, ali je usledio veliki pad u samoj završnici. To su iskoristili gosti iz Ajndohvena, koji su golovima Jorbea Vertesena, a potom i Karlosa Vinisijusa u 90. minutu došli do tri velika boda, pa se nakon kompletiranog 16. kola šepure na čelu tabele ispred Ajaksa i Fajenorda.

Vodećem golu domaćina, kumovala je užasna intervencija Joela Dromela, koji kao da nije znao da li da hvata ili boksuj loptu iz slobodnog udarca sa oko 30 metara udaljenosti, a onda je skrenuo loptu na desnu stranu, gde se na pravom mestu našao Matson.

Podatak da je PSV imao 71 odsto loptu u svom posedu i čak 29 udaraca ka protivničkom golu, dovoljno oslikava stanje na terenu u nastavku utakmice, ali se mora biti realan i reći da su gosti imali mnogo sreće u ovom meču. To se pre svega odnosi na trenutak iz 78. minuta, svega dva minuta pre izjednačenja gostiju, kada je Elajis Tavšan istrčao sam pred Dromela, pokušao da proturi loptu ispod golmana PSV-a, ali je on ovoga puta izašao kao pobednik. U prethodnom napadu, videli smo fenomenalan slalom Marija Gecea u domaćem šesnaestercu, ali se on nije zavšrio planiranim izjednačenjem, već je pukla konntra NEC-a, koja je umalo rezultirala, izvesno odlučujućim pogotkom na utakmici.

Ovako, sve se preokrenulo u poslednjih deset minuta. Kodi Gakpo je odlično izveo korner iz desnog ugla, a Vertesen je dobro gađao kglavom i uz pomoć jednog defanzivca domaćih poslao loptu iza leđa Matjisa Branderhorsta.

Već tada je bilo jasno da će gosti izvršiti još veći i pritisak i pokušati da iskoriste pad samopouzdanja u domaćim redovima. Tako je i bilo, a onda je u 90. minutu usledio trenutak odluke. Filip Maks je odlično centrirao sa levog boka, a onda je fantastično reagovao Maksi Romero, koji je uspeo jednu vrlo tešku loptu da pošalje u peterac, gde je sam bio Karlos Vinisijus. Indisponiranom domaćinu nije pomoglo ni to što se potom gledao VAR snimak, pošto nije bilo nikakvih nepravilnosti, pa je veliko slavlje gostiju ubzro moglo da počne.





EREDIVIZIJA - 16. KOLO

Petak

Vilem Drugi - Kambur 3:1 (0:0)

/Remerato 90 - Uldrikis 49, Maulun 68pen, Paulisen 90/

Subota

Utreht - Go Ahed 0:0

Herenven - Sparta 0:0

Zvole - Fortuna Sitard 0:1 (0:0)

/Lonvijk 63/

Nedelja

Tvente - RKC 2:1 (2:1)

/Van Volfsvinkel 2, Flap 5 – Odgard 10/

Groningen – Fajenord 1:1 (0:0)

/Larsen 65 – Senesi 60/

Vitese – Herakles 2:1 (1:1)

/Openda 31, 49p – Laursen 22/

Ajaks – AZ Alkmar 1:2 (0:0)

/Ale 73 – Pavlidis 50, Abuklal 83/

NEC - PSV 1:2 (1:0)

/Matson 8 - Vertesen 80, Karlos Vinisijus 90/