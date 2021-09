Iskren intervju Borhe Valera: Da ponovo biram ne bih bio fudbaler, mnogo toga ne vidite na TV-u

Od finala Lige Evrope do šeste lige. Sa 36 godina Borha Valero rešio je da je dosta, radi kao komentator na stanici DAZN, a usput odigra poneku utakmicu za Čentro Storiko Lebovski o kom ste već mogli da čitate na stranicama Mozzart Sporta.

Jasno je da Valero ima zanimljive poglede na svet, a sada ističe da uživa u malim stvarima vezanim za fudbal.

"U šestoj ligi postoji velika emocija. Vidim mnogo ljudi na stadionu kako pevaju čak i kada gubiš. To je najbolji deo ovog sporta".

A, koji je najgori deo?

"Kada ste dete, okruženi ste sa mnogo lepih reči. Vi ste mladi, ne razumete ih i oslanjate se na njih. Neko to radi sa pravom namerom, a neko vam priča lepe stvari i ne misli na vas. To je loš deo fudbalskog sveta".

Kako je Borha Valero prošao kroz te početke?

"Pravio sam mnogo žrtvi. Bilo je stresno. Bio sam odvojen od prijatelja, borio se za mesto startera u timu. Sa 12 sam se ponašao kao profesionalac, a to nisam bio. Izgubio sam u adolescenciji neke važne delove života: prijateljstva, prve ljubavi".

Da li bi ponovo odlučio da bude fudbaler?

"Ako razmišljam kako je bilo tada - da. Bio sam lud za fudbalom. Ali, gledajući iz ove tačke, verovatno to ne bih ponovo učinio. Nisam siguran da je vredno. Imam dobar život zahvaljujući fudbalu. Ali, možda sam mogao da ga imam i bez njega. U mnogim momentima sam uživao, kao kada sam debitovao za Real Madrid ili reprezentaciju. Međutim, fudbal je mnogo veći od onoga što vidite na TV-u".

Na šta cilja Borha?

"Postoje loši momenti. Kao kritiku koji igrač oseća na svojoj koži. Daš sve od sebe, a oni te kritikuju. Nije jednostavno. Možda ću jednog dana raditi kao trener, ali ne profesionalno".

Dotakao se Valero Intera, pa Fjorentine, i u tom izlaganju je prokomentarisao i srpskog napadača Dušana Vlahovića.

"Tim je praktično isti kao prošle sezone, ali sa dodatnom pažnjom na Dušanu Vlahoviću. Sada Dušan zna bolje kako da se nosi sa nekim momentima. Način na koji je rastao govori da je zaslužio novi ugovor. Velike ponude su došle, ali on je hteo da ostane. Uvek stoji to pitanje da li je voz prošao ili ne. On razume da bi mogao još da napreduje u Fjorentini i zato nije otišao", rekao je Valero.

U kom momentu se najviše promenio život Borhe Valera?

"U momentu smrti majke od raka pre nekoliko godina. Bio sam negativan, a majka mi je rekla da živim svakog dana, da budem pozitivan. To me je načinilo boljom osobom i to ću naučiti svoju decu".

Šta obični smrtnici ne vide u fudbalu?

"TV ne pokazuje sve. U 98% slučajeva fudbaleri govore šta smeju, ne šta stvarno misle. Rade to da bi zaštitili saigrače, trenere. Pored utakmica, najbolji deo koji sam doživeo su putovanja. Gostovanja, večere sa starijim igračima, njihove priče. Priče, ne sr..nja. Sada sam u svlačionici Lebovskog. Originalni momci, bez trunke reflektora slave. Ali, strast postoji", zaključio je Borha Valero.

Valero je u karijeri nosio dres Real Madrida, Majorke, VBA, Viljareala, Fjorentine, Intera i sada je u Lebovskom.