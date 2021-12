Ispovest Aleksandra Čeferina: Branio sam ubice, ali u fudbalu sam upoznao najviše sumnjivih tipova!

Te 2016. godine, kao relativno nepoznat čovek široj javnosti, slovenački advokat Aleksandar Čeferin izabran je za prvog čoveka UEFA. Pre toga je bio glavnokomandujući u FS Slovenije i skupljao iskustvo.

I niko nije mogao da pretpostavi da će mandat Aleksandra Čeferina u Nionu biti tako turbolentan. Morao je Čeferin da se suoči sa jednim od najvećih izazova modernog fudbala, odnosno pokušaju velikih klubova da osnuju Superligu i naprave ozbiljnu klasnu razliku.

Gostujući na HTV-u Aleksandar Čeferin je pričao o ključnih 48 sati od osnivanja do propasti Superlige.

„Fudbal je pošten, a tajna njegove super popularnosti je što mali pobeđuju velike i što se može igrati bilo gde. Za to nije potrebna infrastruktura“, poručio je Čeferin.

Međutim, svestan je Slovenac da situacija u najpopularnijem sportu nije idealna, i da će se to teško promeniti u narednom periodu.

„Bio sam 24 godine advokat u krivičnim slučajevima i branio sam razne ljude. Čak i ubice, ali znam da često kažem kako sam za dve godine u fudbalu upoznao više sumnjivih tipova nego 24 godine pre toga“.

Sve je u jednom trenutku ukazivalo da su veliki klubovi napravili odličan plan i da je Superliga neminovnost. Međutim, uz vetar socijalnih nemira širom Evrope i proteste navijača UEFA je brzo reagovala.

„Znao sam da moram što agresivnije da nastupim jer Superligu smo morali da ukinemo za 48 sati ili bi možda imali neke mogućnosti da im uspe. Bio sam siguran da se borimo za pravilnu stvar. To elitističko takmičenje značilo bi da bi od 55 članica UEFA barem 45 bilo blizu bankrota. Ti ljudi su milijarderi, svi im govore da oni nemaju realnu sliku. Znao sam da smo na ivici, ili ćemo pasti ili srušiti Superligu. Bilo je svega, i pretnji i podrške. Tih 48 sati nisam spavao, jeo ni pio, ali isplatilo se“.

Kaže da pokretači Superlige nisu očekivali njegovu tako brutalnu reakciju.

„Apsolutno su bili šokirani. Ali, to je bila moja iskrena reakcija jer to bi uništilo fudbal. Meni lično ne bi se dogodilo ništa grozno, mogao sam da se dogovorim sa njima, ali to mi nije bio cilj“.

Ideju o Superligi Aleksandar Čeferin je saznao u društvu bliskog saradnika Zvonimira Bobana.

„Zajedno smo išli u Švajcarsku, bili smo zajedno u autu kada se to događalo. Bio je pozitivan od prvog trenutka. Dobro je što nisam imao nekog pored sebe ko plače i kuka kako ćemo sve da izgubimo i da fudbal propada. Rekao mi je: "Hajde da se kladimo u večeru da ćeš ih srušiti u dva dana". I ja sam se kladio, ali još nisam platio večeru“.

Čeferin je vrlo emotivno odmotavao film koji je uzrujao ceo svet.

„Zvali su me pojedini klubovi i govorili da će ući u Superligu da bi bili naši prijatelji iznutra i da bi nam davali informacije. Rekao sam im da će od sutra svi oni biti moji neprijatelji. To je rat. Kad smo zapalili šibicu skočili su navijači, posle njih Boris Džonson, engleski premijer, pa francuski predsednik Emanuel Makron. Zanimljivo da je 2019. godine u moju kancelariju došao mail od jednog navijača Totenhema koji je rekao da je on 40 godina, a njegov otac 60 godina navijač Sparsa, a ne mogu da dobiju ulaznice za finale Lige Šampiona sa Liverpulom. Poslao sam im dve besplatne karte. Kasnije su me zvali, bili su u prvim borbenim redovima. Navijači razumeju da je fudbal za sve. Svako mora da ima mogućnost snova o pobedi u Ligi šampiona“.

Ubeđen je da neće doći do obnove ideje o Superligi.

„Kada se sve završilo dobio sam poziv jednog od ljudi koji su vezivani za Superligu. Rekao mi je da oni mogu da nam daju tri i po milijarde evra kako bismo mi napravili to takmičenje. Odgovorio sam mu da je neko lud, on ili ja, Od tada više nisu zvali. Realno je da smo mirni deset godina“.