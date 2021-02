Očekivalo se da mladi vezista Crvene zvezde Veljko Nikolić igrački potencijal potvrdi u narednom dvomeču protiv Milana. I napravi veliki iskorak u karijeri. Tokom priprema u Antaliji delovao je prilično zrelo, dobio je kapitensku traku i velike pohvale od trenera Dejana Stankovića.

Međutim, fudbalska sudbina se poigrala sa nekadašnjim mladim reprezentativcem Srbije. Tokom bezazlenog starta u sredu popodne povredio je skočni zglob i otpao za najvažniji duel u 2020. godini... Prve prognoze nisu obećavajuće.

„Ne mogu da verujem da sam se povredio baš pred utakmicu sa Milanom. Teško mi je to palo, svaki fudbaler priželjkuje da igra tako velike mečeve. Ko zna, možda se oporavim do one druge utakmice, ne znam još ništa. Ipak, čini mi se da će saigrači morati bez mene da savladaju Milan. Ja ću im biti najverniji navijač“, poručio je za Informer Veljko Nikolić.

Najstandardniji igrač Crvene zvezde pokušao je da vrati film i priseti se zlokobnog detalja sa treninga u Staroj Pazovi. „Trenirali smo, teren je bio prilično mekan. Ja sam potrčao da stanem u blok. "Nekako sam se nezgodno dočekao na nogu i izvrnuo sam sam skočni zglob. Nisam bio siguran šta sam povredio, ali sam osetio jak bol. Prve prognoze su bile da ću odsustvovati tri do četiri nedelje. Mada to ne može da se precizno utvrdi dok mi ne spadne otok i dok snimak ne pokaže kakvo je stanje“.

Veruje Nikolić da će saigrači smoći snage da se odupru Milanu i bez njega. On i dalje čeka tačnu dijagnozu.

„Sličnu povredu imao sam 2018. godine u Grafičaru i zbog toga sam se dodatno uplašio. Tada sam imao naprsnuće kosti i rupturu ligamenata, i to na istom mestu gde i sad. Ne mogu da se oslonim na nogu, nosim štake. Kada sam se povredio, odmah sam počeo da stavljam obloge i do večeri otok mi je praktično spao. Videćemo šta će mi doktor reći.“