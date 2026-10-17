Istanbul ključa pred veliki derbi: Galata slavila, ali brine povreda Leaa; Lukaku upisao prvenac
Vreme čitanja: 3min | sub. 17.10.26. | 20:28
Autogol bivšeg golmana Fenerbahčea doneo je tri boda lideru, dok su Žuto-plavi savladali Alanju sa 3:0
Evropa nije imala milosti prema istanbulskim velikanima. Barselona je Galatasaraju spakovala četiri gola (4:1), dok je Aston Vila još brutalnije kaznila Fenerbahče (6:0), pa su dva najveća turska kluba sa čak deset primljenih pogodaka završila svoje ovonedeljne obaveze u Ligi šampiona. Ipak, vremena za očajavanje nije bilo, jer ih je osmo kolo Superlige čekalo kao idealna prilika da zaleče evropske rane, posebno pred veliki međusobni derbi zakazan za 26. oktobar.
Nije Galatasaraj ni na domaćoj sceni imao lak posao, pošto je otpor Genčlerbirligija slomio tek u završnici (1:0), dok je Fenerbahče pred svojim navijačima pronašao put do pobede protiv Alanje - 3:0. Tako su oba istanbulska velikana uspela da ostave evropske košmare iza sebe i pobedama najave okršaj koji bi mogao ozbiljno da zakuva borbu za vrh.
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Lider tabele nije imao nimalo lak zadatak u Ankari, gde je Genčlerbirligi ozbiljno namučio ekipu Okana Buruka, koji je upravo na ovom susretu 150. put predvodio Galatasaraj u prvenstvu.
Kako je vreme odmicalo, sve je više mirisalo na veliki kiks favorita, a Galati je dodatnu glavobolju zadala povreda Rafaela Leaa. Portugalac je ušao u igru u 61. minutu, ali je zbog problema sa preponama morao da napusti teren svega 16 minuta kasnije. Ipak, kada je delovalo da Galatasaraju ništa ne ide od ruke, upravo je njegov izlazak otvorio prostor za neočekivanog junaka. Umesto Leaa na teren je kročio Deniz Gul, koji je u 88. minutu šutirao iz teške pozicije, a golman Irfan Džan Egribajat nespretno reagovao i poslao loptu u sopstvenu mrežu.
Da čitava priča bude još zanimljivija, tragičar domaćina do ovog leta nosio je dres Fenerbahčea, najvećeg rivala Galatasaraja. Tako je nekadašnji golman Žuto-plavih autogolom praktično poklonio tri boda gradskom rivalu, dok su ga domaći navijači nakon velike greške ispratili zvižducima.
Da je Galatasaraj kojim slučajem kiksnuo u Ankari, Fenerbahče bi imao priliku da pred derbi priđe gradskom rivalu na samo bod zaostatka. Ipak, ni izabranici Ismaila Kartala nisu najbolje otvorili utakmicu protiv Alanje. Već u 17. minutu Mejson Grinvud propustio je priliku da sa bele tačke donese prednost domaćinu, a ni pogodak Irfana Džana Kahvedžija iz odbitka nije priznat zbog preranog ulaska u kazneni prostor.
Ipak, ono što nije pošlo za rukom Englezu, uspeo je da nadoknadi Romelu Lukaku. Belgijski napadač je u 40. minutu iskoristio asistenciju Leventa Merdžana i postigao prvenac u dresu Fenerbahčea, čime je domaćinu obezbedio prednost na odlasku u svlačionicu.
Za razliku od Galatasaraja, Fenerbahče nije dozvolio da se pitanje pobednika rešava u poslednjim trenucima. Kerem Akturkoglu je u 71. minutu, svega četiri minuta nakon ulaska u igru, udvostručio prednost, a tačku na utakmicu stavio je Vedat Murići u 87. minutu. Zanimljivo, oba pogotka u nastavku postigli su rezervisti.
Ipak, pre velikog istanbulskog derbija oba tima očekuje još jedan duel u Ligi šampiona. Fenerbahče će u utorak ugostiti prašku Slaviju, dok Galatasaraj dan kasnije gostuje Lilu.
TURSKA. 8. KOLO
Petak
Čorum - Rize 2:1 (1:1)
/Under 38, Mukoko 80 - Laci 32/
Subota
Erzurum - Ejup 2:0 (1:0)
/Kardoso 19, Tozlu 47/
Amed - Konja 1:0 (0:0)
/Dijanj 86/
Genčlerbirligi - Galatasaraj 0:1 (0:0)
/Egribajat 88ag/
Fenerbahče - Alanja 3:0 (1:0)
/Lukaku 30, Akturkoglu 71, Murići 87/
Nedelja
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