Postojala je želja, ista je podstaknutom jakom emocijom koju Grobari osećaju prema Brazilcu Leonardu. Čak je i kreator šampionske titule iz 2017. godine objavama na društvenim mrežama nagovestio da ne bi imao ništa protiv da se vrati u Humsku. Ali...

Do drugog mandata sjajnog Brazilca u Partizanu neće doći. To je u razgovoru za Kurir priznao i nezvanični sportski direktor Partizana Ivica Iliev.

„Što se tiče Leonarda, kazaću vam iskreno! Krenuli smo u priču sa njim, ali je bilo mnogo prepreka već na startu. Prvo, nije igrao godinu dana i to je nešto što ga je odmah u početku udaljilo od nas. Koliko god je on veliki igrač i koliko god je bio sjajan u Partizanu, ne pije nam vodu, jer ne igra. Mi više nikoga ne možemo da čekamo“, priznao je Iliev Kuriru, aludirajući na Francuza Kristofa Bajbeka, koji se nije potvrdio u crno-belom dresu.

Francuski napadač sa stažom u PSŽ-u trebalo je da bude veliki adut Aleksandra Stanojevića u prolećnom delu prvenstva. Međutim, zbog brojnih povreda odigrao je samo 276 minuta.

„Njegove karakteristike su sjajne, ali došao je nespreman u Partizan. Korona je mnogo toga poremetila. Bio je zatvoren sedam meseci u Francuskoj. Imao je ogromnu želju da uspe u Partizanu, ali telo ga nije slušalo. Usledile su povrede za povredama i on je samo tonuo i tonuo. Na kraju je i potonuo. U nekim trenucima bio je fantastičan, nagoveštavao ono što smo želeli, ali jednostavno nije mu se sve složilo“.

Na pitanje hoće li Vladimir Stojković produžiti ugovor koji ističe 31. decembra 2021. godine, Iliev otvoreno kaže:

„Imamo sedam, do osam meseci do tada. On je igrač Partizana, legenda kluba i srpskog fudbala. O njemu ne treba trošiti reči. Vidite, daću vam primer. Ivan Obradović je novi ugovor sa Partizanom potpisao na kraju sezone. I niko nije pravio pitanja oko toga. Ni on, ni mi. Znao je kakav status ima u klubu. Dovoljan je jedan pogled da se razumemo, da vidimo da je čovek kluba. Isto mislim i za Stojketa“, dodao je Iliev.