Nije najjača - to svi znaju. Nije preterano ni atraktivna - i to je poznato. Ali, posle 180 minuta na Evropskom prvestvu postalo je potpuno jasno da je Italija selekcija protiv koje će se protivnici teško naigrati fudbala na ovom turniru. Nemoć koju je ispoljila Turska u prvom kolu, ponovila je Švajcarska u drugom. Sat vremena bez pokušaja da se šutne ka golu Đanluiđija Domarume, sat vremena demostracije sile na terenu rimskog Olimpika, i na kraju najbrži plasman u osminu finala na aktuelnom Evropskom prvenstvu, uz još jednu ubedljivu pobedu - 3:0 (1:0).

Dva pogotka je postigao najbolji igrač meča Manuel Lokateli, kojem prilikom izlaska sa terena u 86. minutu aplaudirao čitav Olimpiko, a šlag na tortu stavio je Čiro Imobile, projektilom sa nekih 20 udaljenosti u 89. minutu.

Gol razlika Azura na startu turnira je 6:0, a ako bismo otišli dalje, ovo je jubilarna 10 uzastopna pobeda Manćinijevog tima bez primljenog gola, uz neverovatnu gol-razliku 31:0. Objektivno, niko nije mogao ni da zamisli da će Manćini na ovakav način postaviti kockice u državnom timu, ali Italija igra kao sat! Gotovo bez greške, gotovo bez pogrešnog dodavanja. Sposobni su sami da razviju igru i kreiraju akcije, ali i da unište protivnika ako im se otvori prilika za kontranapad.

Jednostavno, svi potezi koje Mančini povlači su potpuno ispravni. Mnoge je iznenadio pred početak turnira kada je Domeniku Berardiju dao prednost pre mlade zvezde Juventusa, ali se prvotimac Sasuola ispostavio kao tajni adut i pravi džoker ove ekipe. U prvoj utakmici na turniru bio je zaslužan za probijanje bedema ispred turskog gola, a večeras je bio asistent kod prvog pogotka Manuela Lokatelija u 26. minutu.

©Reuters

Slična je priča i sa Lokatelijem. Da je Marko Verati potpuno spreman, gotovo je izvesno da bi zauzeo upravo Lokatelijevo mesto na terenu. Ovako se i u tom slučaju sve izvrsno poklopilo u selekciji Azura. Nekadašnji vezista Milana, koji već tri sezone igra u Sasuolu, bio je fenomenalno raspoložen protiv potpino utučenih Švajcaraca. Kod oba gola je sve perfektno uradio. Sa centra je poslao dubinski pas prema Berardiju, a onda se fantastično probio do same završnice napada i na dodavanje klupskog saigrača zatresao mrežu nemoćnog Jana Zomera.

Prvi pogodak je bio plod fantastičnog osećaja za igru 23-godišnjeg fudbalera, dok je drugi, koji je postignut u 52. minutu bio deo čiste majstorije. Primirio je loptu posle dodavanja Barele na nekih 18 metara od protivničkog gola, a onda odapeo strelu u suprotan ugao gola na kojem je stajao skamenjeni Zomer.

Selekcija Vladimira Petkovića je prvi put protivnički gol "videla" u 61. minutu, kada je neprecizno šutirao Šaćiri, dok su najbolju priliku propustili tri minuta kasnije, kada je udarac Stivena Cubera zaustavio Đanluiđi Donaruma. I to je bilo to, to je bilo sve od Švajcaraca na ovom meču. Verovali ili ne to je bila prva intervencija Donarume na turniru. Italijani su u finišu dodatno dodali gas i kao da se čekao trenutak koji će i zvanično staviti tačku na još jedno blistavo izdanje Azura. Za njega je bio odgovoran Imobile, koji je postigao svoj drugi pogodak na Evropskom prvenstvu.

TALIJA - ŠVAJCARSKA 3:0 (1:0)

/Lokateli 26. 52, Imobile 89/

Stadion: Olimpiko (Rim)

Sudija: Sergej Karasjov (Rusija)

ITALIJA (4-3-3): Donaruma - Di Lorenco, Bonući, Kjelini (od 24. Aćerbi), Spinacola - Barela (od 86. Kristante), Žoržinjo, Lokateli (od 86. Pesina) - Berardi (od 70. Toloi), Imobile, Insinje (od 69. Kjeza).

ŠVAJCARSKA (3-4-1-2): Zomer - Elvedi, Šer (od 57. Cuber), Akanđi - Mbabu (od 57. Vidmer), Frojler (od 84. Sou), Džaka, Rodrigez - Šaćiri (od 76. Vargas) - Seferović (od 46. Gavranović), Embolo.









