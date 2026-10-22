Italijani sad ciljaju sedam od sedam

MILAN BEZ RAMOŠA LANSIRA SISEA U ŠPICU

Na opšte iznenađenje, trener Milana Ruben Amorim ostavio je na klupi Alfađa Sisea na meču sa Atalantom posle het-trika protiv Salcburga u Ligi Evrope. Amorim je svoj izbor objasnio velikim brojem utakmica, taktičkim zamislima za okršaj sa Atalantom i činjenicom da treba dobro navigovati karijerom mladog italijanskog napadača.

Sise je iznenađujuće dobro počeo sezonu, mada su signali da se radi o izuzetno talentovanom fudbaleru bili vidljivi već tokom priprema. U prvenstvu je Sise nastupio na pet od sedam mečeva, dok je u Ligi Evrope bio na oba susreta. Učinak je više nego ohrabrujući za debitanta na velikoj fudbalskoj pozornici: pet golova (tri u Ligi Evrope i dva u prvenstvu).

Međutim, izostanak Sisea nije jedino iznenađenje koje je Amorim priredio u prethodnih sedam dana. U utorak je dao voljno svim igračima, dva dana pred meč sa Bornmutom. Nije reč o zamoru igrača, već o Amorimovoj filozofiji. Na Ostrvu ćemo videti, najverovatnije, Milan u formaciji 4-3-3 sa Hačinsonom i Moreirom na krilnim pozicijama, Siseom u ulozi centralnog napadača, Jašarijem u ulozi režisera uz podršku Loftus-Čika i Muse.

21.00: (2,10) Bornmut (3,50) Milan (3,45)

Amorim je orijentisan da poštedi svoje stubove, osim Pavlovića za koga nema odmora. Gonsalo Ramoš neće igrati sigurno jer ima problem sa mišićem i u Milanu ne žele ništa da rizikuju budući da se derbi igra za manje od deset dana. Rabio, Hila, Pulišić i Modrić biće na klupi.

Inače, u Milanelu je atmosfera vrlo pozitivna. Hrabrost i požrtvovanost Majka Menjana, koji je najosetljivijim delovima tela spasao pobedu Rosonera protiv Atalante, podigli su moral, tim pre što su prethodnog vikenda poraze u prvenstvu doživeli Napoli i Juve, direktni konkurenti za prva četiri mesta u Seriji A.

Valja podvući da su nova pojačanja Milana u dobroj meri opravdala očekivanja, o čemu svedoči i broj postignutih golova: 14 od 18 pogodaka delo su novopridošlih, od Gonsala Ramoša i Dijega Moreire, koji su koštali zajedno 120 miliona evra, do Hile i Sisea, koji su koštali manje, ali su i te kako bili značajni za osvojene bodove Milana u Seriji A i Ligi Evrope.

Amorim će morati večeras da se bori protiv ličnih noćnih mora iz perioda kada je trenirao Mančester junajted, ali i protiv Milanovih. Rosoneri tradicionalno igraju loše protiv engleskih klubova na Ostrvu. Uostalom, na 21 meču uspeli su da pobede samo jednom (2005. godine Mančester junajted), uz 12 poraza i osam remija. Koliko su se vremena promenila, kao i odnos snaga u ekonomskom smislu, pokazuje činjenica da tim Bornmuta vredi 624 miliona evra, a Milanov tek malo više od pola milijarde, što bi rekao Ciceron: „O tempora, o mores!“, naravno iz italijanskog ugla.

BORNMUT 4-2-3-1: Petrović – Smit, Hil, Silva, Trufer – Adams, Kristi – Ganon-Doak, Klajvert, Tavernije – Evanilson.

MILAN 4-3-3: Menjan – Tomori, De Vinter, Pavlović, Estupinjan – Loftus-Čik, Jašari, Musa – Hačinson, Sise, Moreira.

SPALETIJEV NAJTEŽI ISPIT SA KOLO MUANIJEM I VOLTEMADEOM

Juventus je bure baruta. Jasno zauzimanje pozicije vlasnika kluba u korist trenera Lučana Spaletija nije smirilo strasti, naprotiv, samo ih je još više rasplamsalo. Svlačionica u Kontinasi je podeljena na dva dela, za Spaletija i protiv njega, i to je najgore što može da se dogodi jednom klubu. Sada je na toskanskom stručnjaku da pronađe način da ujedini tim oko sebe i da mu da novi identitet; u suprotnom, ova sezona Bjankonera biće prilično ispod očekivanja.

18.45: (1,47) Juventus (4,70) Ren (6,50)

Koliko je situacija napeta govori činjenica da u Kontinasi strepe pred meč Lige Evrope kao da igraju protiv PSŽ-a, a ne protiv Rena. To, u krajnjoj liniji, imajući u vidu psihičko stanje pojedinih fudbalera, možda nije ni loše jer bi moglo da deluje mobilizujuće na čitav ambijent.

Spaleti je retko kada u svojoj karijeri uspeo da prebrodi krize kao što je postojeća u Juventusu i to je dodatni razlog za zabrinutost, iako dobar deo rukovodstva Stare dame, ne samo vlasnik Džon Elkan, smatra da treba prestati sa potragom za instant rešenjima i popunjavanjem rupa. U tom kontekstu data je podrška Lučanu.

Seriju zloslutnih scenarija vezanih za Juventus prekinula je priča o izvesnom dolasku talentovanog italijanskog centarfora Antonija Rajmonda. Golgeter Frozinonea je pod ugovorom sa Bolonjom do 2028. godine i klub iz Emilije traži 25 miliona evra. Ali sreću kvari to što je u ovom slučaju prepreka Frozinone, koji mora da da svoj pristanak da bi Rajmondo u januaru zamenio dres Frozinonea Juventusovim. Mnogo veća prepreka je Frozinone nego cena od 25.000.000 evra.

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Valter Sabatini poznaje vrlo dobro Spaletija i kada on tvrdi da će Lučano večeras imati najtežu utakmicu u svojoj karijeri, treba mu verovati. Iz Spaletijevih nastupa dalo se naslutiti da je svestan momenta i da je zato spreman da pokuša sa tandemom Kolo Muani – Voltemade od prvog minuta na terenu protiv Rena. Zauzvrat, iza dvojice napadača Bjankonera biće veoma solidna i čvrsta formacija, s jasnom idejom da zatvori sve prilaze golu Vikarija.

21.00: (2,55) Ajaks (3,60) Atalanta (3,05)

Uprkos prvobitnim najavama, Bremer će komandovati odbranom, a na sredini terena bi trebalo ponovo da vidimo Kopmejnersa. Na listu povređenih, pored Jildiza, Lokatelija, Tirama, Ekatora, dodato je i ime Konseisaa, dok Žegrova nije na listi UEFA i biće na tribinama.

Inače, klub na kapiji Bretanje postao je rasadnik velikih talenata. U Renu su stasali i lansirali karijere Due, Kamavinga, Dembele, Dijuf, Žake, Da Kunja, a sada je stigao red na Estebana Lepola. On je već postigao sedam golova u ovoj sezoni i istisnuo iz reprezentacije Markusa Tirama. Ipak, na sreću Juvea, Esteban nije doputovao u Torino jer ga muči povreda zgloba.

Torinski klub, po pravilu, izlazi kao pobednik u duelima sa francuskim ekipama; ukupan skor je 18 pobeda, osam remija i osam poraza. Juve je sa Renom igrao samo dva puta, i to u finalu Intertoto kupa 1999. godine. U Torinu je bilo 2:0, a u Renu 2:2.

JUVENTUS 3-4-1-2: Vikario – Gati, Bremer, Keli – Kalulu, Sar, Kopmejners, Kambijazo (Čelik) – Mekeni – Voltemade, Kolo Muani.

REN 4-3-3: Samba – Rejnolds, Kresvel, Budlal, Nagida – Šimanski, Ronžije, Kamara – Blas, Dia, Tamari.

LIGA EVROPE – 3. KOLO

Četvrtak

18.45: (1,60) Dinamo Zagreb (4,20) NEC Najmehen (5,20)

18.45: (1,30) Ferencvaroš (5,30) Torense (9,50) MOZZART RELAX

18.45: (1,47) Juventus (4,70) Ren (6,50)

18.45: (6,80) Ararat Jermenija (4,80) AZ Alkmar (1,43) MOZZART RELAX

18.45: (4,70) Leh Poznanj (3,80) Sanderlend (1,72) MOZZART RELAX

18.45: (3,70) Šturm (3,70) Olimpik Marselj (2,00)

18.45: (11,0) OFI (7,00) Bajer Leverkuzen (1,22)

18.45: (1,32) Union Sen Žiloaz (5,00) Hapoel Ber Ševa (8,00)

21.00: (2,10) Hofenhajm (3,90) Lion (3,20)

21.00: (3,15) Jagjelonija (3,45) Anderleht (2,25)

21.00: (1,50) Olimpijakos (4,30) Sparta Prag (6,20) MOZZART RELAX

21.00: (1,80) Viktorija Plzenj (3,90) Levski Sofija (4,50)

21.00: (7,80) Omonija (5,20) Benfika (1,32)

21.00: (6,00) Lilestrem (4,80) Sosijedad (1,47) MOZZART RELAX

21.00: (2,75) Seltik (3,35) Selta (2,55)

21.00: (2,20) Bešiktaš (3,60) Kristal Palas (3,15)

21.00: (2,10) Bornmut (3,50) Milan (3,45)

21.00: (6,50) Celje (4,30) Salcburg (1,50) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama