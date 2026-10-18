Italijanski šmek u Solunu i derbi posle skoro decenije, Šerif se raspucao na Tumbi

Gosti imaju odličan start u povratničkoj sezoni u elitnom šampionatu Helena. Samo jedan poraz i to u prvom kolu, a posle toga tri remija i dve pobede. Biće to prvi put od novembra 2018. godine obračun stručnjaka sa Apenina na klupama u šampionatu Grčke. PAOK je od ovog leta preuzeo mladi Italijan Alesio Liši, koji je zamenio dugogodišnjeg stratega, Rumuna Razvana Lučeskog, dok Iraklis predvodi poznati Valter Macari, nekadašnji strateg Napolija.

20.00: (1,30) PAOK (4,80) Iraklis (9,50) MOZZART RELAX

Biće ovo i obračun srpskih internacionalaca. Kod domaćina je starosedelac Živković i novajlija iz Partizana Ugrešić, dok dres Iraklisa od ove sezone nosi Nemanja Radoja.

Živković je postigao dva gola i imao isto toliko asistencija u crno-belom taboru, Ugrešić se upisao u strelce u novom klubu, uz jednu asistenciju, ali je u poslednje vreme u drugom planu, ulazi s klupe. Igrao je 16, odnosno 17 minuta na poslednje dve utakmice u prvenstvu. Radoja se ustalio u startnoj postavi Iraklisa.

Napad PAOK-a predvodi nekadašnji napadač Crvene zvezde Šerif Endijaje, letnje pojačanje iz turskog Samsunspora. On je postigao po gol na poslednja dva meča, na šest utakmica je tri puta pogodio i nagovestio da će biti veliko pojačanje solunskih crno-belih koji i dalje ne mogu da računaju na dugo odsutne Rusa Fjodora Čalova i Bugarina Kirila Despodova.

Ovaj meč je u ponudi Mozzart Relaxa, a kvota na tip 1-1 je 1,82.

************

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao.

************

GRČKA 1 – 7. KOLO

Subota

Levadijakos – Volos 0:0

Suboa

15.00: (2,70) Kalamata (3,15) OFI (2,55)

16.00: (8,50) Panetolikos (4,50) Olimpijakos (1,35)

16.30: (1,22) Panatinaikos (5,80) Asteras (11,0)

19.00: (2,95) Kifisijas (3,25) Aris (2,30)

20.00: (1,30) PAOK (4,80) Iraklis (9,50) MOZZART RELAX

Odloženo

Atromitos – AEK