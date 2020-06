Ivanić otkriva tajnu uspona: Deki ima ogromnu želju da osvojimo duplu krunu, to nas izuzetno motiviše

Dejan Stanković je uspeo ono što se pre samo nekoliko meseci činilo nemogućim - probudio je Mirka Ivanića. Bivši vezista Vojvodine i BATE Borisova je od otpisanog pojačanja stigao do ključnog igrača u ekipi u vrlo kratkom periodu. Bio je zapažen protiv Rada, pa najbolji protiv Inđije, što znači da bi mogao da predstavlja Zvezdinog "kapitalca" u borbi za osvajanje nacionalnog kupa, ali i potom u evropskim kvalifikacijama.

Danas prvo gol glavom, pa asistencija Benu. Još nekoliko ozbiljnih pokušaja da se pripreti golu rivala.

"Zadovoljan sam što smo prošli dalje. Svesni smo bili da će meč protiv Inđije biti težak, jer su oni zaista ekipa koja dobro igra na domaćem terenu. Ostvarili smo naš cilj, prošli dalje, sad sledi mali predah, a već za vikend nas očekuje novi izazov. Golovi me čine srećnim, kao i asistencije. Zadovoljan sam što sam u prilici da na taj način pomažem timu i voleo bih da ih što više bude do kraja sezone", ističe Ivanić.

Uslovi su bili teški za igru, ali su dva tima uspela da pruže interesantnu partiju.

"Pohvalio bih čitavu ekipu. Nije bilo lako igrati danas. Imali smo dobrog rivala, menjali su se vremenski uslovi tokom meča, ali nije nam to previše smetalo. Trudili smo se da ne razmišljamo o tim stvarima, već da samo budemo fokusirani na teren i loptu. Uspeli smo da pobedimo i sad mirno čekamo sledeći meč".

Koliko je čitavoj ekipi stalo do duple krune pokazuje i reakcija Dejana Stankovića tokom meča.

"Crvena zvezda je klub koji svake godine ide na duplu krunu, tako da nam je to cilj i ove sezone. Mislim da možemo to da ostvarimo i veoma smo blizu toga. Deki je dolaskom doneo pozitivnu energiju, ima veliku želju da osvojimo duplu krunu, što nas igrače izuzetno motiviše. To je pozitivno, zbog toga verujem da ćemo ostvariti sve postavljene ciljeve", tvrdi Ivanić.