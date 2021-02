Zvanični papiri pokazuju da je klupski dug iznosio 31.000.000 evra na dan 31. decembra 2019. U međuvremenu je odradio nekoliko sjajnih izlaznih transfera, pre svega prodajama Strahinje Pavlovića Monaku (10.000.000 evra), Filipa Stevanovića Mančester Sitiju (6.500.000) i Umara Sadika Almeriji (5.000.000 plus bonusi), što je Partizanu omogućilo daleko bolju pregovaračku poziciju nego ranije.

Toliko bolju da je tokom zime odbio ponude za neke od svojih najtraženijih igrača, u nameri da im sačuva cenu i(li) na raspolaganju treneru Aleksandru Stanojeviću.

„Imali smo nekoliko poziva: za Sašu Zdjelara, Sejdubu Sumu i Takumu Asana. Iz Turske i Rusije za reprezentativca Srbije, iz arapskog sveta za Gvinejca, iz Turske za Japanca. Ti klubovi, pod izgovorom korone, bili su limitirani iznosima, verujući da Partizanu, finansijski nikad boljem u poslednjih deset godina, „gori“, ali... U startu su ih naši zahtevi udaljili od eventualnog posla. Ponavljam, bili su spremni da plate dovoljno za neka prošla vremena, međutim, u ovom trenutku nama su Zdjelar, Suma i Asano bitniji kao igrači Partizana, nego taj novac. Hvala Bogu, ne moramo sve da prihvatimo. U poziciji smo da čekamo vreme finansijske stabilnosti u Evropi“, zadovoljno komentariše Ivica Iliev na stranicama Sportskog žurnala po okončanju pripremnog perioda u Turskoj.

Operativac crno-belih, zamišljen sponom između rukovodstva i ekipe, dodaje da se Partizan drugačije ponašao na tržitu u prelaznom roku na izmaku.

„Nismo morali da padamo pod uticaj nemaštine, spuštamo zacrtane cene za naše igrače. Mirno čekamo leto i pijacu, identično turbulentnu kao 2020. Veliki deo posla uradili smo neposredno po dolasku Aleksandra Stanojevića, početkom oktobra angažovali smo šest igrača“.

Među njima i Žana Kristofa Bajbeka, od koga u Humskoj očekuje da potvrdi status bivšeg člana Pari Sen Žermena, pod uslovom da je raskrstio sa pehovima koji su ga jesenas sputavali da se predstavi navijačima.

„Bajbek je već na startu, na treninzima, pokazao kvalitet. Zato, malo smo i požurili. Stanojević je napravio program, zahvaljujući njemu dospeo je do kraja priprema u solidno stanje. Protiv Desne je postigao pobedonosni gol, na crti Ruhu izgledao još kvalitetnije. Sad je na 50 odsto. Za ozbiljan fudbal – malo. Zamislite ga na 70, 80, koliko će da bude dobar i šta će sve da nam donese. Svi stranci, izuzev Evertona i Natha, imali su traljav početak. Sadik prva dva meseca nije mogao da postigne gol, Tavambi su se smejali: „Kolika mu je glava“. Za Leonarda: „Ovaj ne može da stoji, dva meseca je bio na plaži“. Rikarda je neko nazvao rodom. Da ne pričamo o Sumi“.

O jednom strancu se i te kako priča. Iz sedmice u sedmicu, iz kola u kolo španske Segunde, pošto Umar Sadik redovno trese mreže i na dobrom je putu da aktivira bonuse, u kasu Partizana ubaci još više novca nego inicijalnih 5.000.000 evra. Koliko, tačno?

„Hipotetički nenormalno mnogo! Ugovor je takav kad bi Sadik u ovom trenutku otišao iz Almerije Partizan bi imao 40 odsto od tog iznosa, umanjeno za 5.000.000, koliko smo već dobili. Tako da, ako bi se pojavila priča od 40.000.000 koja kruži, od 35.000.000 evra, 40 odsto je 14.000.000 evra. Plus onih 5.000.000, dolazimo do 19.000.000, plus bonusi. Ako Almerija na leto uđe u Primeru, 30 odsto su fiksna 3.000.000 evra. Ostalo bi još deset odsto od narednog transfera. Najrealnije je da dođemo do 9.000.000, plus deset odsto od pominjanih 40.000.000 za prodaju. Ukupno između 13.000.000 i 14.000.000“.

Dok se čeka nastavak prvenstva, planiraju na crno-beloj strani Topčiderskog brda da jednu stavku skinu s dnevnog reda i produže ugovor Saši Zdjelaru.

„U kontaktu smo sa Zdjelarovim agentom, sve ide u pravom smeru, ne bi trebalo da bude nikakvih komplikacija. Pogotovo što obe strane žele da udovolje drugoj. Partizan – Sale da bude zadovoljan. Zdjelar – da klubu ne napravi bilo kakvu štetu. Za Zdjelara ja postojalo interesovanje, ne iz „liga petice“. Bio je izričit – samo tamo. Poštujemo Sašinu želju. Dotle, da nas predvodi, kao i dosad, na najbolji mogući način“, dodao je Ivica Iliev.