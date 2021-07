(Od izveštača Mozzart Sporta iz Ptuja)

Više od pola posla završeno. Možda je javnost očekivala totalnu, ali u Partizanu su zadovoljni dosadašnjom rekonstrukcijom igračkog kadra. Doveli su trojicu igrača – i to bez obeštećenja – a kako sami ističu onog trenutka kad potpiše još jedan ofanzivac, sposoban da dejstvuje kao drugi špic i(li) krilo kompetiranje kadra smatraće se gotovim.

Prvi čovek sportskog sektora crno-belih, Ivica Iliev, ističe da je zadovoljan kvantitetom i kvalitetom ekipe

"Dolascima Rikarda Gomeša, Siniše Saničanina i Danila Pantića već imamo popunjenu ekipu. Pre svega Rikarda, jer smo prošle sezone samo na papiru imali napadača, a suštinski igrali bez napadača. Zadovoljan sam trenutnim kadrom. Imali smo dobre rezultate i kvalitetnu igru i prošle sezone, ali za nešto veće su nam bila potrebna dva igrača. Žan Kristof Bajbek nije dao ono što je trebalo. Verujem da je to jedini stranac koji ne da nema veliki učinak poput ostalih, već nikakav. Naš problem je što svaki put moramo da dovodimo novog legionara i da pogodimo. Nažalost, Bajbek je na papiru bio bolji i poznatiji od svih, ali nije doprinosio gde je najvažnije. Uvek je imao neke povrede i probleme", podseća Iliev u razgvoru sa izveštačima beohgradskih redakcija na pripremama Parng valjka u Ptuju.

Utisak je da ga najviše raduje potpis Rikarda, tim pre što je reprezentativac Zelenortskih Ostrva u prethodnom mandatu sam na svojim plećima podneo teret u napadu (26 pogodaka).

"Na Gomešovoj promociji sam rekao da je nemoguće bilo dovesti kvalitetnijeg igrača koji garantuje veliki broj golova i igrača čije su karakteristike baš ono što je Partizanu potrebno. Iz svih situacija može da postigne gol. Pričamo o prototipu vrhunskog napadača, daje golove iz svih pozicija. Onih 26 iz prvog mandatua postignuti su na različite načine dati. Nismo opterećeni da igramo jedan stil, već više. Ono najvažnije što nam je falilo doveli smo na vreme i uspeli da angažujemo najboljeg dostupnog igrača. S druge strane, eventualni dolazak još jednog fudbalera doveo bi nas u situaciju da kažemo kako smo popunjeni na svim pozicijama".

Jednom prilikom ste rekli kako vam je žao što Sejduba Suma nije zaigrao sa Rikardom. Da li je ta konekcija sad moguća i kad će Gvinejac da se priključi ekipi?

"Sećam se da su na prethodnim pripremama u Ptuju njih dvojica imali sjajnu međusobnu energiju. To mi je davalo nadu da će možda biti i najbolji tandem Partizana. Šta će biti sledeće godine ne znam. Nezahvalno pitanje. Sumu je pre nekoliko sedmica zadesila nesreća, opljkačkan je u otadžbini, sva dokumenta mu zaplenjena. Pošto nije državljanin Evropske unije, procedure za dobijanje viza su malo duže. Čekamo svaki dan da dobije dozvolu da nam se pridruži. Nije do nas".

Baš kao ni prilikom realitacije transfer Žilijena Ngoja iz belgijskog Eupena.

"Nemojte so na ranu, molim vas. Verujte, to je igrač posle Leonarda, najveći kojeg smo mogli da dovedemo. Neverovatna situacija se desila. Dogovorili smo se sa igračem, kao i sa Eupenom. Kada je trebalo da dođe kod nas, usldio je sastanak fudbalera i njegovog trećeg agenta, kojeg dotad niko nije ni spominjao. On je pred sastanak rekao kako se Ngoj sprema da dođe za vikend i kako ide do Eupena da rešimo njegove stvari. Ne znam šta se desilo u kancelariji njihovog direktora. Došlo je do toga da je agent rekao, najverovatnije posle neke svađe, da će igrač ostati u Eupenu do kraja ugovora. Verovatno je došlo problema oko podele novca. Ostali smo uskraćeni za spektakularnog igrača. Nadmašio bi i onaj Sadikov transfer".

Šuška se da je spremna aktivacija Plana B. Da li bi taj novi igrač stigao do kraja priprema u Sloveniji?

"Nadam se da će nam se pridružiti veoma brzo".

A, ako ne bude stranac, možda Miljan Vukadinović iz Vojvodine?

"Dobar igrač, pominje se poslednjih godinu dana. Ne volim da pričam o igračima dok ne potpišu. Mogu jedino da kažem da je u igri još jedan stranac".

S obzirom na rastanak sa Makijem Banjakom, da li je Partizanu potreban još jedan štoper?

"Trener Stanojević i ja pričamo svakodnevno o svakom detalju. Prekomandovali smo dva mlada igrača (Luka Subotić i Matija Đorđević), videli ste da su prethodnici imali velike učinke i pravili velike transfere. Sigurno ćemo dati šansu tim momcima da se nametnu i da jedan o njih dvojice ostane četvrti član odbrambene linije".

Seli li se kapiten Vladimir Stojković u Saudijsku Arabiju, u Al Feihu Vuka Rašovića?

"Još ništa nije dogovoreno. Znamo za ponudu koja je i dalje „u vazduhu“. Sve ćemo uraditi u dogovoru sa Stojketom. Legenda je našeg kluba i srpskog fudbala, videćemo njegove želje kada dođe trenutak da bude sve na stolu. Biće onako kako Vladimir bude odlučio“.

Pominje se da Lazar Marković i Saša Zdjelar imaju dozvolu da odu. Naročito što Partizan planira da smanji budžet?

"Posle dve sezone pod koronom, ne možemo da izdržimo ekonomski pritisak koji plate prave klubu. To je nešto o čemu ćemo pričati sa određenim brojem igrača, ali to ne znači da na njih ne računamo, jer od njih očekujemo velike stvari. Imam visoko mišljenje o svima i verujem da će sledeće sezone svi do jednog dati više nego u prethodnim. Iako nije moj deo posla, raduje me što Partizan na čelu s predsednikom Miloradom Vučelićem i generalnim direktorom Milošem Vazirom vodi ekonomsku politiku vodi na najbolji način. Svi znamo kako smo prodavali igrače (Umar Sadik i Filip Stevanović, op. au). I to u doba korone. Tu najbolje stojimo, možda i u regionu, ali ne smemo da se zalećemo i rizikujemo. Nije korektno".

Trener Stanojević je označio Igora Vujačića kao fudbalera koji nije na prodaju? Važi li to i za Nemanju Jovića, bisera iz „klase 2002“?

"Jović ima status A reprezentativca i nadam se da će to ostati. Možda je najveće pojačanje Partizana. Posle reprezentativnih obaveza je novi igrač. Da je došao letos kao pojačanje i posle onakve dve prijateljske utakmice, rekli bismo „kakvo smo pojačanje doveli“. Zna šta od njega očekujemo. On i Marko Milovanovć su sigurno bolji nego što smo bili Andrija Delibašić i ja u tandemu. Napraviće veće karijere od nas dvojice".

Na kraju, priča se da postoji šansa da Almerija otkupi procente koji bi Partizanu pripali od transfera Umara Sadika.

"Ne znam tačno, ali mislim da konkretan datum za tu akciju ne postoji. Verujem da Španci čekaju odgovarajuću ponudu kako bi od nas otkupili taj deo", uverava Ivica Iliev da će u Humsku 1 svakako stići još koje milionče od nigerijskog napadača.

NAŠI DEČACI NISU INFERIORNI U ODNOSU NA SENIORE

Tokom boravka u Sloveniji, Partizan je remizirao sa Murom (2:2), pobedio Kopar (3:0), a čekaju ga još tri provere pre povratka u Beograd.

"Ne stavljam akcenat na pripremni period. Bilo je situacija kada smo imali odlične rezultate u tom delu, a posle nije išlo kako smo želeli. I obrnuto. Raduje me fizičko stanje ekipe, a u poslednjoj utakmici smo videli naše dečake, budućnost kluba, pokazali su da na terenu ne izgledaju inferiornije u odnosu na seniore. Raduje me ono što sam zapazio, s tim da Rikardo još nije u formi, Holender će nam se tek priključiti, a očekujemo i još neko pojačanje", dodao je Iliev.

MATIĆ PRED OLIMPIJOM

Napadač Bojan Matić je pret potpisom za Olimpiju. Dokle se stiglo?

"Postoji interesovanje Ljubljančana i trenera Sava Miloševića. Tražio je da Matić dođe i u Partizan. U jednom trenutku delovalo je da je priča završena, već juče nije bila toliko sigurna. Izuzetno je rano, tek je počeo prelazni rok. Mnogi klubovi vagaju, čekaju... Sve će od sredine jula krenuti ozbiljnije, kad se okonča Prvenstvo Evrope".

PARTIZAN HTEO JOŠ JEDNOG IZ ROME

Može li da se očekuje da se Partizan vrati praksi, kada je angažovao igrače iz velikih klubova, Arsenal, Roma, PSŽ...

"Napravili smo velike stvari sa strancima. Mnogi klubovi žele saradnju s nama. Mnogo klubova, zbog priče sa Sadikom, ponudili su nam igrače koji su na pozajmici u drugim klubovima. Bio nam je interesantan jedan igrač Rome, a ostali nisu oni koji prave razliku. Ali taj igrač iz Rome je sredinom prošlog meseca ispao iz priče. Nastavljamo tu praksu i nadam se da ćemo u budućnosti isto raditi".

Igrač na kog je Iliev mislio je Ebrimu Darba (2001) iz Gambije, ali..

GUBI SE „DESETKA“

Da li je Partizanu potrebna fudbalska „desetka“ i da li je ima trenutno u timu?

"To mesto se gubi polako u fudbalu. Sve ih je manje. Fudbal je promenio brzinu u poslednjih deset godina. Traži se trka, brzina, desetke se polako gase. Kad je neko ekstreman, uvek za njega ima mesta", precizirao je Ivica Iliev.