Još 90 minuta i sezona u Srbiji će biti završena. Nagledali smo se svega u srpskom fudbalu tokom ove takmičarske godine, ali svi verujemo da bi večerašnje finale Kupa, između Crvene zvezde i Partizana, moglo da promeni utisak.

Crveno-beli će igrati sa titulom u džepu, ali i u mamurnom stanju posle burne proslave. Partizan ima šansu da izvadi fleke... Sve ukazuje da bismo mogli da gledamo sadržajniji derbi nego u prethodnom periodu.

Iskusni trener i bivši strateg Crvene zvezde Milorad Kosanović veruje da bismo morali da gledamo kvalitetan fudbal- Tačćnije, nešto što liči na fudbal.

„Voleo bih da gledamo nešto što nalikuje fudbalu. A ne kao u minulom derbiju guranja, udaranja, laktanja, plakanja, foliranja, laganja...Kompletni su i jedni i drugi, što obećava. S tim da Zvezda ima kvalitetnije igrače, standardnu odbrambenu četvorku i golmana, korektnu četvoricu u veznom redu. Naposletku i čudesan trio Ben – Ivanić – Katai. Znalce iznad kvaliteta naše lige. Enormnu razliku prave i ako budu u elementu, Zvezda ima veće šanse da dobije utakmicu“, rekao je za Sportski Žurnal Milorad Kosanović.

On je rekao da će se na travi Marakane susresti timovi različitih filozofija, odnosno da će se Stanojević bazirati na igru u tranziciju.

„Zato što nema Ivanića, Bena i Kataija. Otuda čvrsto, snažno i direktno igra u dubinu, tražeći pas iza leđa odbrane, čeka prekide i vreba prilike iz kontri. Istovetno će i bez Asana, doduše, mnogo teže i sporije. Efikasan je bio, rivalima pravio probleme od centra do gola. Mogao bi da pobegne Marković. E, sad, ukoliko bi Zvezda zatvorila direktnu igru teško bi kroz posed uradio nešto značajnije u poslednjoj trećini terena“.

Kosanović je naveo i nekoliko vidljivcih mana oba tima.

„Zvezda nema brzinu da bi igrala na kontranapade, već kroz posed lopte i kombinacije u poslednjih 30 metara. Ako je, recimo, Partizan pusti na 40 metara od gola biće u grdnom problemu. Prosto je nemoguće zaustaviti Zvezdu u tome i doći će „gore“, problem će biti u vraćanjima i permenentnim izlascima napolje. Sa te strane biće interesantno gledati kako će Zvezda da zatrvara leđa, moraće Borjan da igra korektora“, dodao je Kosanović u razgovoru za Sportski Žurnal.

Slične konstatacije izneo je i bivši selektor mlade reprezentacije Ilija Stolica.

„Svaki derbi ima specifičnu težinu, bez obzira da li nešto rešava. Na žalost, često se dešava da pozitivna energija pređe u negativnu, i da više pažnje posvećujemo faulovima i prekidima. Zato bih voleo da se floskula „Srce na teren“ preimenuje u „Kvalitet na teren“. Ova dva tima su nešto najbolje što ima Srbija u ovom trenutku. Znam da će u početku da bude nervoze, ali neka traje 15 minuta“, poručio je Stolica za Blic.

Jasno je da će nominalni domaćin imati najveća očekivanja od udarnog tandema Ivanić-Katai.

„Deki je osoba sa neverovatnim stavom i karakterom. Neverovatno je šta je sve uradio u prethodnom periodu. Podigao je Zvezdinu igru na viši nivo. Zvezda je sada tim koji stalno želi da napada, da ima loptu u nogama. Takođe, Stanković ima grupu izvanrednih kreativaca, neuhvatljivih u situaciji jedan na jedan. Drago mi je što se Mirko Ivanić potpuno pronašao kod Dekija. Pronašli su vezu... Katai je... On može sve što zamisli. Može da odigra odlično, na nivou koji je nedostižan za druge“.

Stolica apostrofira i napretak u igri Partizana od kada na klupi sedi Aleksandar Stanojević.

„Partizan je kod Saleta stetako čvrstinu i disciplinu, posebno u defanzivnom delu. Znam šta želite da me pitate, koliko će da im nedsotaje Asano? On je jedan od igrača koji je u tom stilu najviše dolazimo do izražaja. . Ne znam šta će trener da odluči. međutim osećam da bi Lazar Marković mogao da bude prevaga na jednoj ovakvoj utakmici. Imao je težak početak, ali igra sve bolčje. Lazar je fantastičan fudbaler. Njegov smisao za igru je na vrhunskom nivou. Iskusan je i zna kako se igraju ovakvi mečevi. Istakao bih i mladog Jovića i ne bi me začudilo da počne u prvih 11. Derbiju su nekada potrebni takvi igrači, golobradi“,