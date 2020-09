View this post on Instagram

Veliko pojačanje za kraj prelaznog roka! Marko Petković (1992) je odbrambeni igrač, igra na poziciji desnog beka, ali može da pokrije i poziciju štopera. Marko u TSC stiže kao slobodan igrač i potpisuje ugovor na 2 godine. Dobrodošao u TSC porodicu! ⚽️???? Egy nagy erősítés az átigazolási idény végére! Petković Marko (1992) védő játékos, elsősorban jobb bekk poszton játszik, de belső védőnek is bevethető. Marko szabad játékosként érkezik a TSC-be és 2 évre ír alá klubunkhoz. Isten hozott a TSC családban! ⚽️????