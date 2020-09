Davno su učene fudbalske glave iskreirale tezu da dobar golman može da sakrije brojne anomalije jednog tima. Isto tako i loš čuvar mreže može da od odličnog tima napravi prosečan. Poskvakivali su od sreće navijači Čelsija ovog leta kada su Haverc i Verner stavljali paraf na vernost klubu sa Stamford Brižu. Sve je slutilo da će Čelsi biti moćan, ofanzivno potentan. Ali u toj blagoj euforiji, fanovi Plavaca nisu videli da opasnost koja je dolazila.

Ponovo je Frenku Lampardu došla glava problematična odbrana i psihološki razbijeni španski čuvar mreže Kepa Arizabalaga. Momak koji je već dugo na izlaznim vratima Stamforda napravio je razliku na terenu tokom velikog derbija drugog kola Premijer lige protiv Liverpula. Šampion je znalački iskoristio sve poklone domaćina i dobio prvi veliki meč u ovoj sezoni – 2:0. Na veliku radost Jirgena Klopa, koji je u drugom poluvremenu povedrenje ukazao Tjago Alkantari.

Čelsi je bio ravnopravan rival do isključenja Kristensena (finiš prvog poluvremena), a posle toga se raspao zahvaljujući kvalitetu Redsa, ali i neoprostivom kiksu Kepe Arizabalage. Ljubitelji fudbala širom sveta sigurno su očewkivali meč sa više tempa i prilikka za gol. Posebno se to odnosi na dob ar deo prvog poluvremena. Bila je to klasična kamilica od fudbala, bez mnogo rizika. Oba tima su se odlučila da čekaju greške rivala. Liverpul je iskakako iz šablona direktnim loptama ka Maneu i Salahu. Čelsi je na drugoj strani imao samo jednu priliku i to preko Tima Vernera. Reprezentativac Nemačke je odigrao ispod svih očekivanja. Upropastio je nekoliko kontri kada je imao brisan prostor ispred sebe, ali je gubio duele jedan na jedan sa Fabinjom.

Čelsijevi planovi počeli su da se ruše posle crvenog kartona Kristensena. Snažni štoper je sa leđa, kao poslednji igrač odbrane, oborio Manea. A Jirgenu Klopu nije bilo potrebno mnogo vremena da iskoristi prednost. Uvođenjem Alkantare Nemac je dobio na tačnosti pasa. A Liverpulu je bilo potrebno samo pet minuta da iskoristi brojčanu prednost. Lopta je išla savršeno precizno. Na kraju je Firmino centrirao, a Mane glavom zakucao loptu.

Ništa tu nije mogao Kepa Arizabalaga. Međutim, skupocenhi španski golman je odisao tokom celog meča nesigurnošću. Imao je pare nepotrebnih istrčavanja, ali je u 54. minutu doživeo pomračenje uma. Loptu mu je vratio rezervista Tomori, ležerno je sve to ispratio Kepa. Pokušao da vrati loptu u polje, ali je proigrao Manea za sigurnih 2:0.

Greške nedostojne golmana evropskog formata postale su sastavni deo života i rada Kepe Arizabalage. Teško će posle duela sa Liverpulom sačuvati mesto na golu Plavaca... Čelsi je i pored svih šokova mogao da se vrati u meč... Prvi loš potez u crvenom dresu napravio je Alkantara. Bespotrebno je oporio Haverca. Međutim, sačuvao ga je Žoržinjo lošim izvođenjem koje je Alison prozreo.

PREMIJER LIGA - 2. KOLO

Subota

Everton - Vest Bromvič Albion 5:2 (2:1)

/Kalvert Luin 31, 62, 66, Rodrigez 45, Kin 54 – Dijangana 10, Pereira 47/

Lids – Fulam 4:2 (2:1)

/Košta 5, 57, Klih 41 penal, Bamford 50 – Mitrović 34 penal, Rid 63/

Mančester junajted - Kristal Palas 1:3 (0:1)

/Van de Bek 80 – Taunsend 7, Zaha 74 penal, 85/

Arsenal - Vest Hem 2:1 (1:1)

/Lakazet 25, Nketija 85 – Antonio 45/

Nedelja

Sautempton - Totenhem 2:5 (1:1)

/Ings 32, 90 penal – Son 45+2, 47, 64, 73, Kejn 82/

Njukasl - Brajtonn 0:3 (0:2))

/Maupej 4 i 7, Konoli 83/

Čelsi - Liverpul 0:2 (0:0)

/Mane 50 i 54/

20.00: (1,70) Lester (3,70) Barnli (5,20)

Ponedeljak

19.00: (2,60) Aston Vila (3,05) Šefild Junajted (2,90)

21.15: (5,70) Vulverhempton (4,00) Mančester Siti (1,60)

