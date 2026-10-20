Izdali ste nas i moraćete da platite! Real traži od 'izdajnika' da podele troškove propale Superlige

Podsećanja radi, planovi za pokretanje zatvorenog takmičenja objavljeni su u aprilu 2021. godine, ali je projekat vrlo brzo doživeo krah usled nezapamćenog pritiska navijača, javnosti i fudbalskih institucija. Svih šest engleskih klubova (Mančester Siti, Liverpul, Mančester Junajted, Arsenal, Čelsi, Totenhem), zajedno sa Atletiko Madridom, Milanom i Interom, povuklo se samo nekoliko dana nakon zvanične objave. Kasnije su nogu povukli i preostali klubovi - Juventus i Barselona, dok je Real Madrid ostao najistrajniji zagovornik inicijative do samog kraja.

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No, uprkos povlačenju, klubovi su prethodno potpisali akcionarski ugovor o zajedničkom vlasništvu i upravljanju holding kompanijom sa sedištem u Španiji. Predsednik Real Madrida Florentino Perez od početka je tvrdio da je reč o pravno obavezujućem ugovoru iz kojeg osnivači ne mogu jednostrano da izađu, pa madridski klub na osnovu odredbi o zajedničkim obavezama sada insistira da se potraživanja prema Kompaniji Evropske Superlige naplate od svih potpisnika.

S druge strane, engleski klubovi od samog izlaska odbijaju da javno komentarišu finansijske obaveze, dok neformalno ukazuju na to da smatraju da su njihove ugovorne stavke davno prestale da važe. Ili kako bi kolege sa Atletika slikovito pojasnile situaciju...

"Za one koji su otišli, to je bila sramotna epizoda - izvinili su se i sada žele da se pretvaraju da se nikada nije ni desila. Ali za one koji su ostali, posebno za Real Madrid koji je izdržao najduže, Evropska Superliga je poput pesme Hotel Kalifornija grupe Igls: možete da se odjavite kad god želite, ali je nikada ne možete da je napustite", navodi se u tekstu.

Pravni stručnjaci pak ocenjuju da će, ukoliko Real Madrid ostane pri zahtevu za naplatu duga, spor najverovatnije morati da se rešava na sudu. Tumačenje neodređenih klauzula ugovora o zajedničkim ulaganjima i osnivačkim pravima tako bi moglo da započne novu višegodišnju pravnu bitku između evropskih velikana.