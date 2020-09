Gde bi Selta danas bila da nema Jaga Aspasa? Verovatno ne bi bila ni u Primeri, jer je u dve poslednje sezone iskusni napadač čupao iz blata.

Ove sezone je rešio, izgleda, da na vreme trasira put Selti do mirnih voda. Drugo kolo Primere, prvi meč na praznom Balaidosu i pobeda! U Vigu je pala Valensija – 2:1.

Veteran Aspas je deset puta u karijeri igrao za Seltu protiv Valensije, postigao je četiri gola, ali nijedan u Vigu. Sve u gostima. Rešio je večeras da razbiju taj maler i uspeo je. Dao je dva gola. Drugi iz slobodnog udarca bio je prava majstorija, preko zida, „u 90 stepeni“, tamo gde ni dva golmana ne bi mogla da dohvate loptu.

Koliko je Selta bila dominantna najbolje govori statistika: udarci na gol 17:5! Bombardovan je gol Slepih miševa, koji su muku mučili da dođu do šesnaesterca protivnika.

Hetafe je u svojoj prvoj utakmici u sezoni upisao pobedu nad Osasunom – 1:0.

Gol odluke postigao je Haime Mata u 54. minutu, mada igra domaćeg tima nije bila baš blistava, utisak je da Osasuna nije zaslužila poraz. Nemanja Maksimović je igrao do poslednjeg minuta, kada je zamenjen, dok je Darko Brašanac na bolovanju zbog operacije ramena i prognoza je da će biti tri meseca van terena. Maksimoviću se piše i asistencija, iako je do nje došlo slučajno, pošto je srpski as hteo da šutira na gol, ali mu je lopta prešla preko noge i došla do Mate, koji je postigao gol.

