Jesu sve oči fudbalske javnosti u Srbiji bile usmerene ka stadionu Rajko Mitić i duelu Crvene zvezde i Milana, ali svi koji su slikom bili u Bernu na duelu Jang Bojsa i Leverkuzena imali su šta da vide - Jang Bojs koji gazi Bajer sa 3:0 već na poluvremenu, a onda i “liverpulsko“ vaskrsnuće igrača Petera Boša u roku od 23 minuta u nastavku utakmice, da bi na kraju dželat Aspirindžija u ovom prvom susretu bio Žordan Sibačo!

Utakmica za sve ljubitelje igre na gol više. Šta je proživeo Bajer u Bernu, ili bolje rečeno šta je Jang Bojs prošao u ovom meču, pa to će se dugo prepričavati! Niko ne može ni da pretpostavi ko je posle ovih 4:3 (3:0) u prvom meču bliži prolazu u osminu finala, ali ako druga utakmica bude bar upola interesantna kao budite sigurni da će to biti još jedan spektakl. Ako dalje ode Jang Bojs ovu utakmicu će do kraja života da pamti Sibačo. Ne samo što je Bajeru dva puta tresao mrežu, već je ostao dovoljno pribran da iskoristi odbitak posle šuta Gvida Gaudina i poslao loptu u nebranjeni deo mreže. Čista ludnica!

A, ko je uopšte mogao da se nada ovakvom susretu posle onih 3:0 u korist domaćina već na poluvremenu? Mišel Ebišer je odigrao najboljih 19 minuta života jer je sa dve asistencije razigrao saigrače i dao Bojsima snažan vetar u leđa. Prvo Kristijanu Fasnahtu, a onda i Sibačou za prvi od dva njegova pogotka. Na sve to Elija Mesčak je u poslednjim trenucima prvog poluvremena povisio razliku na tri gola, što je delovalo potpuno nadrealno!

Ali, kako se meč nastavio na terenu kao da se sve okrenulo naglavačke. Bajer je zaigrao mnogo agresivnije, bolje i to se brzo isplatilo. Ekipu je pokrenuo Patrik Šik! Šta je napravio češki reprezentativac u kratkom vremenskom intervalu. Za samo sedam minuta zatresao je dva puta mrežu Jang Bojsa i potpuno vratio Bajer u život, da bi Musa Dijabi u 68. minutu iz praktično prvog dodira lopte zatresao i treći put mrežu domaćina što je ukazivalo da bi meč zaista mogao da se završi sa 3:3. Tako nije mislio i Sibačo čiji je hitac u smiraj utakmice dao Bojsima nešto više nade pred revanš...

Totenhem je praktično odradio ceo posao u prvom meču pošto je savladao Volfzberger u prvoj utakmici sa 4:1 (3:0). Tačnije, sve je bilo jasno već posle malo više od pola časa igre, pošto su Pevci tada vodili sa 3:0. Konačno je jednu dobru utakmicu u dresu londonskog kluba od povratka iz Reala odigrao Geret Bejl. Posrnulivelški as upisao je asistenciju kod gola Heung Min Sona u 13. minutu, da bi zatim u 28. minutu zatresao mrežu na asistenciju Meta Doertija. Nekoliko trenutaka kasnije Lukas Moura je praktično rešio pitanje ko će u osminu finala.

Jeste domaćin stigao do utešnog gola preko Mihaela Lindla s bele tačke na startu drugog dela, ali je isti poništio Karlos Vinisijus u završnici susreta posle proigravanja Erika Lamele.

Prava goleada viđena je i u Pireju gde je Olimpijakos savladao PSV sa 4:2 (3:2) i napravio dobru uvertiru pred revanš za sedam dana u Ajndhovenu.

Najveći deo akcije stao je uvodnih 45 minuta kada je PSV dva puta uspevao da stigne vođstvo Olimpijakosa, ali ne i da se zadrži bar u istoj ravni, ako ne i da preokrene rezultat. Andreas Bukalakis i Jan Mvila su dva puta dovodili Olimpijakos u vođstvo, ali je uporni Eran Zahavi sa dva pogotka uspevao da preseče pirejske crveno-bele. Nije imao municije da to uradili treći i četvrti put, kada su Jusef El Arabi u nadoknadi prvog i Jorgos Masuras u završnici drugog poluvremena vratili i dodatno uvećali vođstvo grčkog velikana koji će naredne sedmice u Ajndhovenu moći da brani lepu zalihu golova.

Roma je u Kamenolomu došla do odličnih 2:0 pred revanš u Rimu. Ražalovani kapiten Edin Džeko doveo je Vučicu u vođstvo već u 5. minutu na asistenciju Leonarda Spinacole, da bi trijumf potvrdio Borha Majoral malo pre ulaska u dodatno vreme uz proigravanje Žordana Veretua.

Jedini susret gde nije bilo golova je onaj između Slavije i Lestera u Pragu.

LIGA EVROPE, ŠESNAESTINA FINALA, PRVI MEČEVI

Dinamo Kijev – Klub Briž 1:1 (0:0)

/Bujalski 62 – Mešel 67/

Braga - Roma 0:2 (0:1)

/Džeko 5, Majoral 86/

Crvena zvezda - Milan 2:2 (0:1)

/Kanga 52pen, Pavkov 90+3 - Pankov 42AG, Ernandez 61pen/

Krasnodar - Dinamo Zagreb

Olimpijakos - PSV 4:2 (3:2)

/Buhalakis 9, M'Vila 37, El Arabi 45+2, Masuras 83 - Zahavi 14, 40/

Slavija Prag - Lester 0:0

Real Sosijedad - Mančester Junajted 0:4 (0:1)

/Fernandeš 27, 57, Rašford 65, Džejms 90/

Vofsberger - Totenhem 1:4 (0:3)

/Lindl 55pen - Son 13, Bejl 28, Moura 34, Vinisijus 88/

Jang Bojs - Leverkuzen 4:3 (3:0)

/Fasnaht 3, Sibaču 19, 89, Mešak 44 - Šik 49, 52, Dijabi 68/

Antverpen - Rendžers (u toku)

Benfika - Arsenal (u toku)

Granada - Napoli (u toku)

Lil - Ajaks (u toku)

Makabi Tel-Aviv - Šahtjor (u toku)

Molde - Hofenhajm (u toku)

Salcburg - Viljareal (u toku)

