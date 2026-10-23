Janko Jevremović kao Bobi Fišer: Mat iz tri poteza i Železničar ponovo na evropskom putu

Gol koji je postigao tim iz Pančeva je bio kao lenjirom povučen: Vidojević je poslao vertikalni pas ka Jevremoviću u sredinu, a ovaj je samo nastavio tu istu putanju lopti i lansirao Ankeja u gol šansi. Fudbaler iz Nigerije nije omanuo, doneo je Dizelki vođstvo već u 5. minutu utakmicu. Ispostavilo se da je taj tropotezni mat rešio meč.

Da ostane nula na semaforu za IMT najviše se pobrinuo komandant odbrane Železničara Mirko Milikić, koji je još jednu utakmicu završio sa čalmom oko glave i razbijenog nosa. Požrtvovanje na maksimumu. Zato Železničar treću uzastopnu utakmicu nije primio gol.

U novinarskom žargonu se nekada govorilo “publika nije ni sela na svoja mesta, a već je pao gol”. Samo, publika i Lagator ne idu zajedno… Železničar je poveo u 5. minutu golom Ankeja. Bio je to mat u tri poteza: Vidojević – Jevremović – Ankeje. Napadač iz Nigerije je ušao u sjajnu seriju, pošto je dao gol na trećoj uzastopnoj utakmici. Taj pogodak je trebalo da bude znak da nas čeka uzbudljiva utakmica, puna sadržaja, ali…

Posle toga je malo šta moglo da se vidi na terenu. IMT je polako uspostavljao ravnotežu na terenu, pa uspevao i da stvori inicijativu, ali bez neke velike šanse. Dodatni problem za Traktoriste je povreda najboljeg špica Keite u 20. minutu umesto kojeg je ušao mladi Agahova, koji deluje po kvalitetu još daleko od iskusnijeg kolege.

IMT je zapretio do poluvremena sa dva udarca sa distance i jednim pokušajem Sisoka glavom posle kornera. Pritisak koji je uspevao da napravi, nije uspevao da naplati. A, onda odjednom umalo 0:2. U trećem minutu nadoknade Ankeje je došao do lopte i kada se činilo da nije siguran šta će s njom, poslao je vrhunski pas za Plavšića, za čist zicer. Krilni ofanzivac je izašao na Čančarevića, gađao ka daljoj stativi i pogodio – stativu.