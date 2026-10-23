Janko Jevremović kao Bobi Fišer: Mat iz tri poteza i Železničar ponovo na evropskom putu
Vreme čitanja: 9min | pet. 23.10.26. | 20:00
IMT bio ravnopravan, ali presudio gol u 5. minutu – 1:0
Ponovo je Radomir Koković “izmislio” poziciju igraču. Kao što je prošle godine od Stefana Pirgića, napadača, napravio vrhunskog vezistu, koji je postao rekordna prodaja Železničara, tako je ove sezone od krila Janka Jevremovića takođe napravio centralnog vezistu, kreativca, koji igra najbolji fudbal karijere.
Od skromnog krila Jevremović je postao maštoviti vezni, neumoran, a sa loptom maštovit, drzak, kao što je mladi Bobi Fišer, šahovski genije, to činio kada se pojavio u svetu crno-belih figura. I upravo takav jedan mat, iz tri poteza, rešio je današnji derbi za treće mesto tabele Mozzart Bet Superlige. Od večeras umesto IMT-a na njemu sedi Železničar, koji je vezao četvrtu pobedu u šampionatu – 1:0 (1:0).
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Gol koji je postigao tim iz Pančeva je bio kao lenjirom povučen: Vidojević je poslao vertikalni pas ka Jevremoviću u sredinu, a ovaj je samo nastavio tu istu putanju lopti i lansirao Ankeja u gol šansi. Fudbaler iz Nigerije nije omanuo, doneo je Dizelki vođstvo već u 5. minutu utakmicu. Ispostavilo se da je taj tropotezni mat rešio meč.
Da ostane nula na semaforu za IMT najviše se pobrinuo komandant odbrane Železničara Mirko Milikić, koji je još jednu utakmicu završio sa čalmom oko glave i razbijenog nosa. Požrtvovanje na maksimumu. Zato Železničar treću uzastopnu utakmicu nije primio gol.
U novinarskom žargonu se nekada govorilo “publika nije ni sela na svoja mesta, a već je pao gol”. Samo, publika i Lagator ne idu zajedno… Železničar je poveo u 5. minutu golom Ankeja. Bio je to mat u tri poteza: Vidojević – Jevremović – Ankeje. Napadač iz Nigerije je ušao u sjajnu seriju, pošto je dao gol na trećoj uzastopnoj utakmici. Taj pogodak je trebalo da bude znak da nas čeka uzbudljiva utakmica, puna sadržaja, ali…
Posle toga je malo šta moglo da se vidi na terenu. IMT je polako uspostavljao ravnotežu na terenu, pa uspevao i da stvori inicijativu, ali bez neke velike šanse. Dodatni problem za Traktoriste je povreda najboljeg špica Keite u 20. minutu umesto kojeg je ušao mladi Agahova, koji deluje po kvalitetu još daleko od iskusnijeg kolege.
IMT je zapretio do poluvremena sa dva udarca sa distance i jednim pokušajem Sisoka glavom posle kornera. Pritisak koji je uspevao da napravi, nije uspevao da naplati. A, onda odjednom umalo 0:2. U trećem minutu nadoknade Ankeje je došao do lopte i kada se činilo da nije siguran šta će s njom, poslao je vrhunski pas za Plavšića, za čist zicer. Krilni ofanzivac je izašao na Čančarevića, gađao ka daljoj stativi i pogodio – stativu.
U nastavku je bilo više sadržaja, ali isto ne mnogo šansi iz kategorije “stoodstotne”. IMT se šunjao oko šesnaesterca, tukao sa distance, jednom i Šapić glavom posle kornera, ipak Popović je sve to uspevao da ukroti, kao i opasan pokušaj Cojića samo što je ušao u igru, sa dvadesetak metara.
Železničar je čekao svoje šanse iz kontre i najbliži golu je bio u 63. minutu kada Karikari sa peterca nije uspeo da šutne loptu kako treba, Martos je uspeo da ga dovoljno omete u poslednjem trenutku.
Mnogo tenzije, mnogo borbe, duela, trčanja i sa taktičke strane možda su treneri zadovoljni. Publika je, ipak, očekivala malo više u sudaru timova koji se bore za treće mesto. Publika, mislimo na onu kraj tv ekrana...
IMT – ŽELEZNIČAR 0:1 (0:1)
/Ankej 5/
Stadion: Lagator u Loznici
Sudija: Milan Ilić
IMT (4-4-1-1): Čančarević 6 – Kasas 6, Šapić 6 (od 84. Delmas -), Sisako 5,5, Martos 6 – Radočaj 6 (od 46. Kamano 5,5), Novičić 6, Tijendrebeogo 6 (od 77. Fabijen -), Glišić 6 – Radivojević 6 (od 77. Cojić -) – Keita - (od 20. Agahova 5,5).
ŽELEZNIČAR (4-3-3): Popović 6,5 – Tegeltija 6,5, Vidojević 7, Milikić 7, Đuričić 6,5 – Sabo 6 (od 86. Obradović -), Jevremović 7, Šekularac 6,5 (od 57. Tošić 6) – Kuljanin 6 (od 57. Jovanović 6), Ankej 7 (od 57. Karikari 6), Plavšić 6,5 (od 86. Pantović -).
Igrač utakmice: Janko Jevremović (Železničar) 7.
MOZZART BET SUPERLIGA, 13. KOLO:
Petak:
IMT - Železničar 0:1 (0:1)
/Ankeje 5/
Radnički Kragujevac - Radnik 1:0 (1:0)
/Sremčević 27/
Radnički Niš - Novi Pazar 0:2 (0:1)
/Dikson 36, 59/
Zemun - Mačva 1:0 (0:0)
/Tabaković 80/
Subota:
16.00 (1,60) Partizan (4,30) Čukarički (4,90) MOZZART RELAX
18.00 (6,00) Mladost (4,40) Vojvodina (1,50) MOZZART RELAX
Nedelja:
16.00 (8,00) OFK Beograd Mozzart Bet (6,00) Crvena zvezda (1,27) MOZZART RELAX