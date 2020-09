Vladimir Janković, bivši pomoćnik Vladana Milojevića, imao je priliku da radi i u Omoniji i u Crvenoj zvezdi, pa je zbog toga bio zanimljiv sagovornik medijima na Kipru, tačnije sajtu Goal.com, odnosno njegovog odeljka u ovoj zemlji. Naravno, imajući u vidu da se Zvezda i Omonija sastaju u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Janković dobro poznaje oba tima, pa je zaista jedan od boljih sagovornika za ovu temu. Šta on očekuje.

"Biće jako teška utakmica za oba tima, igra se jedna utakmica. Imao sam samo dobre utiske iz obe ekipe i osećanja su mi pomešana. Bili su to uspešni momenti i prijateljstva za ceo život. Sa Omonijom smo igrali finale Kupa, a sa Crvenom zvezdom smo osvojili tri šampionata i igrali dva puta u Ligi šampiona i jednom u Ligi Evrope", priseća se Janković.

Penali su nešto što je moguće očekivati…

"Crvena zvezda je prošla dalje u prethodna dva obračuna protiv Omonije i mislim da će to biti važno sa psihološke tačke gledišta. To su dva giganta u svojim zemljama. Prošli put je bilo poput ruskog ruleta i odlučivalo se na penalima, pa je Zvezda bila bolja. Činjenica je da se sada igra jedna utakmica, ne možemo da otpišemo taj scenario. U ovom momentu Zvezda ima mnogo prednosti, ali to mora da dokaže".

Da li je Janković pratio dva tima, da li je Crvena zvezda jaka kao prošle godine i godine pre toga ili je oslabila?

"Trener i neki igrači su se promenili, pa vidimo drugačije lice tima u odnosu na prethodne dve i po sezone. Crvena zvezda je veoma dominantna u srpskoj ligi, dobila je sve uakmice, ali je u Evropi igrala protiv slabijih timova. Ne mislim da je Zvezda slabija nego prethodnih sezona, zapravo mislim da je ovog leta tim još jači i stabilniji sa dobro odabranim igračima za sve bitke koje slede. Sa dodatnim transferima, kvalitet tima će se dodatno povećati".

Koji igrači Omonije su najopasniji, a ko je to kod Zvezde?

"Samo ću reći da je Omonija dobro balansiran tim u svim linijama, sa kvalitetnim igračima. Mogu da navedem Đordija Gomeza, VItora Gomeza, Tijaga i Erika Boeka kao igrače koji najviše obećavaju u kreativnoj fazi napada i oni će biti ključ Omonije u narednoj utakmici. Odbrana Omonije će biti izazovna za Zvezdu. Zvezda nije menjala mnogo tim, to je kombinacija mladih talentovanih igrača iz svoje škole i iskusnih fudbalera. Možemo da istaknemo golmana Borjana koji je lider tima, Mohameda el Fardu Bena koji je najbolji strelac i glavnog igrača sa brojem 10 (Aleksandar Katai, prim.aut)".

A šta bi Janković mogao da kaže o trenerima dve ekipe?

"Možemo da vidimo veliku razliku u iskustvu koje Hening Berg ima i koliko je Omonija osnažila sa njim na klupi. Sa druge strane, Crvena zvezda ima trenera sa velikom ambicijom, Dejana Stankovića, a poverenje u njega je pojačano dugačkom karijerom koju je imao kao fudaler i velikom istorijom kluba koji on predstavlja".

Za kraj…

"Očekujem da vidim mnogo taktike sa obe strane u svim fazama igre. Očekujem različite strategije, mnogo trčanja, borbe za loptu. Ne bih otpisao mogućnost da sve ode u produžetke ili čak penale. Generalno, sve je moguće, a očekujem veoma interesantan meč, zaključio je Janković.

Dodao je Janković da mu je Kipar ostao u dobrom sećanju, da trenutno čeka ponudu kako bi negde radio kao glavni trener, te da u međuvremenu uživa u vremenu koje provodi sa porodicom jer je 11 uzastopnih sezona radio, kako kaže - "non-stop".

Duel Omonije i Crvene zvezde zajazan je za sredu, 16. avgust sa početkom od 17 časova. Igraće se na Kipru.